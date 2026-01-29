El Gobierno mantiene el bono de $70 mil para jubilados con haber mínimo sin actualización desde hace dos años

Nuevamente, el Gobierno Nacional otorgará a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo un bono congelado desde hace exactamente dos años en 70 mil pesos. La medida sigue provocando una nueva pérdida en el poder adquisitivo en ese sector, que percibirá en febrero próximo un total de 429.219,42 pesos que se ubican por debajo de la canasta de indigencia.

La suma extra fue confirmada a través del Decreto 65/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial. La medida indica que la perciban quienes cobren un monto menor o igual al haber mínimo previsional.

Para aquellos que superen ese haber, el bono consistirá en una suma necesaria para alcanzar el tope resultante de la suma del haber mínimo más el monto máximo del bono.

El ingreso adicional no se actualiza desde enero de 2024 y a la fecha la inflación oficial acumulada se acerca a 180 por ciento. En consecuencia, esta porción del salario para los jubilados de menores ingresos se deprecia mes a mes.

El complemento no alcanza para que un jubilado o un pensionado perciba su haber por encima de la canasta de indigencia, que desde octubre del año pasado es de 544.304 pesos.

La jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de 359.219,42 pesos, con un ajuste de 2,84 por la inflación de diciembre. Si se suma el bono de 70 mil, el monto total ascenderá a 429.219,42.

No obstante, la medida provoca que quienes cobren por encima de la mínima tengan un incremento de 2,84 de bolsillo, pero los que están por debajo solo logren una mejora de 2,3.

Esta decisión oficial es una de las herramientas que utiliza el gobierno de Javier Milei para sostener el supuesto superávit fiscal con el que justifica todo los ajustes y desfinanciamientos en todos los sectores.

fuente: Pagina12

Más sobre: Actualidad.



