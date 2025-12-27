Con que documentación se debe contar a la hora de viajar al exterior

Migraciones, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, informa acerca de la documentación necesaria para viajar al exterior.

Los ciudadanos argentinos que viajen a países del Mercosur y Estados Asociados, es decir, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú o Colombia deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte.

Para viajes hacia otros destinos, será necesario contar con un pasaporte válido y en algunos casos, una visa, según los requisitos del país de destino.

Por otro lado, los extranjeros que sean residentes permanentes o temporarios deben presentar su pasaporte o cédula vigente del país de origen y una constancia de residencia actual. Aquellas personas que cuenten con residencia Precaria vigente deberán presentar su documento de viaje correspondiente.

Para aquellos residentes que viajen a países fuera del Mercosur es necesario presentar pasaporte vigente de su nacionalidad, acompañado de un documento que acredite la residencia en Argentina.

Por otra parte, en todos los casos que se viaje con menores de edad, es necesario gestionar la autorización correspondiente para su salida del territorio nacional, trámite que puede realizarse en más de 100 dependencias migratorias en todo el país.

Finalmente, para evitar inconvenientes previos a un viaje, se recomienda verificar que el documento de viaje esté vigente, en óptimo estado y corresponda a la última versión emitida.

Para mayor información visitar la web de Migraciones o por Whatsapp al +54 9 11 3910-1010.






