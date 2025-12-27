Senadores nacionales aprobaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

El Senado de la Nación celebró ayer una sesión pública especial, presidida por la presidente del cuerpo, Victoria Villarruel, en la que se abordó el tratamiento del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo que ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados.

La sesión comenzó pasadas las 12:15h con la jura de Enzo Fullone quien asumió formalmente su banca como senador. Luego las cuestiones de privilegio planteadas por algunos senadores se dio comienzo a las 13.30 hs con el tratamiento del Presupuesto 2026, el cual prevé gastos totales por $148 billones, un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación anual proyectada del 10,1%, un tipo de cambio estimado en $1.423 para diciembre de 2026 y un crecimiento del Producto Bruto Interno del 5%.

El senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del proyecto, inició su exposición destacando que "en los últimos 13 años no se había podido cumplir un presupuesto con déficit cero, y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía desde hace mucho tiempo".

Tras a las exposiciones de más de veinte senadores que manifestaron su postura frente a la Ley de Leyes, comenzaron los cierres de bloques políticos donde el senador Martin Goerling Lara (PRO) manifestó su apoyo a la medida y celebró que, "por primera vez estemos hablando de un presupuesto de equilibrio fiscal porque por muchísimos años entraba 100 y se gastaba 200, donde el faltante se emitía o se tomaba deuda y no fuimos capaces de administrar lo que entraba al Estado".A su vez, expresó que, "este presupuesto exige al gobierno, más que nunca, responsabilidad y que cumpla los acuerdos que tiene con las provincias, donde lleguen los recursos y los fallos de la Corte Suprema se lleven a cabo".

Por su parte, el senador Eduardo Vischi (UCR) expresó su acompañamiento al proyecto, aunque cuestionó la falta de financiamiento en años anteriores. "Es muy importante que hoy se haya presentado este presupuesto y que lo discutamos como corresponde. Sin embargo, debemos señalar que hubo un gobierno que funcionó sin presupuesto, lo cual representa una falta de respeto a las instituciones y una muestra de autoritarismo que no podemos aceptar. Por eso, es fundamental que el presupuesto que hoy debatimos sea aprobado, más allá de algunas cuestiones a revisar, para lograr orden y establecer una línea de trabajo", sostuvo.

En tanto, el senador Fernando Salino (Convicción Federal) afirmó que, "este presupuesto es objetable desde muchos lugares. Para nosotros esto es para tranquilizar a los mercados. No tiene nada que ver con el crecimiento y con que las cosas funcionen algo mejor. Hay costos ocultos y, si hoy no invertimos en obras y educación, lo vamos a pagar más adelante".

En su intervención, el senador José Mayans (Justicialista) adelantó el no acompañamiento de su bloque y argumentó que "se habla de la verdad, pero hay mentiras consolidadas. El tratamiento exprés de la Ley de Leyes es vergonzoso y busca ocultar información al pueblo. Si se realizara un tratamiento adecuado, quedarían en evidencia las graves falencias del proyecto. Estamos votando un presupuesto desactualizado como consecuencia de las políticas cambiarias y monetarias, algo que debería ser explicado por las autoridades correspondientes". Al referirse a "la caída de la inversión y el consumo" en el país planteó una pregunta: "¿por qué no dialogan con los gobernadores?, quienes están viendo cómo sus provincias pierden cada vez más en la coparticipación. Esto revela una gran inconsistencia en el programa económico." También, criticó "el endeudamiento brutal" por parte del Gobierno y "este presupuesto está en contra de la Constitución".

Finalmente, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) afirmó: "Estamos viviendo un momento histórico en el que ustedes son los protagonistas, porque hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma. Este presupuesto no es solo una herramienta económica, sino un punto de partida para construir una Argentina diferente. Durante demasiado tiempo, trabajar, producir y ahorrar parecieron inútiles. Hace unos años los argentinos decidimos enfrentar los problemas, sabiendo que serían tiempos difíciles, y volvimos a sentir que existe un futuro y que el esfuerzo tiene sentido, porque el cambio no es un eslogan, sino algo que impacta en la vida real de cada argentino".

Asimismo, sostuvo que "este presupuesto expresa el rumbo económico que eligió la Argentina al votar al presidente Milei. No es fruto de la improvisación ni del engaño, ni le miente a la gente. Es un presupuesto que sostiene una decisión central: vivir dentro de las posibilidades concretas del país y se apoya en un resultado financiero equilibrado".

Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención fue aprobado en general el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026. Posteriormente, la votación en particular por capítulos, también resultó aprobada por mayoría.

A continuación, se analizó la Ley de Inocencia Fiscal, que introduce modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación, además de crear un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, con el objetivo de redefinir el tratamiento penal y administrativo de las infracciones tributarias.

El senador Juan Carlos Pagotto (LLA), en calidad de miembro informante, se refirió al proyecto con media sanción y destacó que la ley "establece reglas claras". Según el legislador, la medida busca corregir antecedentes de mal uso del sistema fiscal mediante un régimen simplificado que facilite la vida del contribuyente "sin distinción de banderías políticas". Asimismo, sostuvo que el debate sobre la "Inocencia Fiscal" evidencia la degradación institucional en la imposición de normas, subrayando que la transparencia es fundamental para garantizar la permanencia del contrato social.

Por su parte, el senador Martín Soria, en representación del bloque Justicialista, adelantó el rechazo de su bancada al proyecto. Argumentó que la iniciativa "busca salvar a los grandes evasores" mientras que, lejos de ayudar al pequeño contribuyente, "lo hunde en el barro".

Poco antes de la votación, el senador Maximiliano Abad (UCR) sostuvo que, "esta ley es un piso y no un techo; por lo que es necesario seguir reformando el régimen tributario en Argentina para producir simplificaciones en trámites pero también para bajar la carga impositiva de los sectores productivos".

Por último, con 43 votos afirmativos y 26 negativos quedó convertida en Ley la iniciativa sobre Inocencia Fiscal.

