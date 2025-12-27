Fechas de sueldos de diciembre: Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero
27/12/2025
Índice
Salta:
- El martes 30 de diciembre se efectuará el pago de los salarios correspondientes a los sectores de salud y seguridad.
- El miércoles 31 de diciembre se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente, junto con los haberes correspondientes a los sectores de educación y al resto de la administración pública provincial.
Jujuy:
- Sábado 27 de diciembre: Acreditación de la 1° Cuota del Bono Extraordinario.
- Viernes 2 de enero:
- Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario.
- Veteranos de Guerra de Malvinas.
- Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano.
- Administración Central y Organismos Autárquicos.
- Municipios.
- Sábado 3 de enero
- Educación (Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior).
- Organismos Descentralizados.
- Poder Judicial y Poder Legislativo.
- Auditoría General y Funcionarios.
Santiago del Estero:
- Lunes 29 de diciembre podrán cobrar las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4.
- Martes 30 de diciembre aquellas que tienen documentos terminados en 5, 6, 7, 8 o 9.
Tucumán:
Cronograma del 20%
- Martes 30 de diciembre
- Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial De La Vivienda
- Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
- Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
- Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
- Miércoles 31 de diciembre
- Administración C E N T R A L
- Defensoría Del Pueblo
- Tribunal De Cuentas
- Tribunal Fiscal De Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
- Comunas Rurales
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar Y De La Defensa
- Municipios Del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural De Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción Del Azúcar Y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria (80%)
- Martes 6 de enero
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Miércoles 7 de enero
- Poder Legislativo
- Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
- Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
- Instituto Provincial de La Vivienda
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha Contra El Alcoholismo
- Jueves 8 de enero
- Seguridad (Dpto. Gral. de Policia -Direc. Gral. de Institutos Penales)
- Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
- Jubilados Fuera de Convenio
- Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
- Asignaciones exmpleados Talleres de Tafi Viejo
- Comunas Rurales
- Viernes 9 de enero
- Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
- Municipios del Interior
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Accion Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de gestión privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)
Más sobre: Jujuy.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas