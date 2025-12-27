Fechas de sueldos de diciembre: Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero

27/12/2025

Índice
  1. Salta:
  2. Jujuy:
  3. Santiago del Estero:
  4. Tucumán:

Salta:

  • El martes 30 de diciembre se efectuará el pago de los salarios correspondientes a los sectores de salud y seguridad.
  • El miércoles 31 de diciembre se realizará el depósito de la Compensación Transitoria Docente, junto con los haberes correspondientes a los sectores de educación y al resto de la administración pública provincial.

Jujuy:

  • Sábado 27 de diciembre: Acreditación de la 1° Cuota del Bono Extraordinario.
  • Viernes 2 de enero:
    • Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario.
    • Veteranos de Guerra de Malvinas.
    • Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano.
    • Administración Central y Organismos Autárquicos.
    • Municipios.
  • Sábado 3 de enero
    • Educación (Nivel Inicial, Primario, Secundario y Superior).
    • Organismos Descentralizados.
    • Poder Judicial y Poder Legislativo.
    • Auditoría General y Funcionarios.

Santiago del Estero:

  • Lunes 29 de diciembre podrán cobrar las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 o 4.
  • Martes 30 de diciembre aquellas que tienen documentos terminados en 5, 6, 7, 8 o 9.

Tucumán:

Cronograma del 20%

  • Martes 30 de diciembre
    • Sistema Provincial De Salud (Si.Pro.Sa.)
    • Instituto Provincial De La Vivienda
    • Instituto Provincial De Lucha Contra El Alcoholismo
    • Seguridad ( Dpto. Gral. De Policia-Direc. Gral. De Institutos Penales)
    • Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
  • Miércoles 31 de diciembre
    • Administración C E N T R A L
    • Defensoría Del Pueblo
    • Tribunal De Cuentas
    • Tribunal Fiscal De Apelación
    • Poder Legislativo
    • Dirección Provincial De Vialidad (D.P.V.)
    • Comunas Rurales
    • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar Y De La Defensa
    • Municipios Del Interior
    • Dirección Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural De Tucumán
    • Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Instituto Desarrollo Productivo
    • Ente Infraestructura Comunitaria
    • Inst. Promoción Del Azúcar Y Alcohol
    • Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

Parte complementaria (80%)

  • Martes 6 de enero
    • Tribunal de Cuentas
    • Tribunal Fiscal de Apelación
    • Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
    • Ministerio Público Fiscal
    • Ministerio Pupilar y de la Defensa
    • Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
    • Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
    • Sociedad Aguas del Tucumán
  • Miércoles 7 de enero
    • Poder Legislativo
    • Ente Único de Reg. de Servic. Púb. Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
    • Sistema Provincial de Salud (Si.Pro.Sa.)
    • Instituto Provincial de La Vivienda
    • Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
    • Administración Central
    • Defensoría del Pueblo
    • Instituto Provincial de Lucha Contra El Alcoholismo
  • Jueves 8 de enero
    • Seguridad (Dpto. Gral. de Policia -Direc. Gral. de Institutos Penales)
    • Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
    • Jubilados Fuera de Convenio
    • Renta Vitalicia - Héroes de Malvinas
    • Asignaciones exmpleados Talleres de Tafi Viejo
    • Comunas Rurales
  • Viernes 9 de enero
    • Educación Establec. Provinciales -(Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec.Tranf. Rep 26 Esc. Sec Transf. Rep. 27)
    • Municipios del Interior
    • Dirección Recursos Hídricos
    • Ente Autárquico Tucumán Turismo
    • Ente Cultural de Tucumán
    • Instituto Provincial Accion Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
    • Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
    • Instituto Desarrollo Productivo
    • Ente Infraestructura Comunitaria
    • Inst. Promoción del Azúcar y Alcohol
    • Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
    • Educación Establecimientos Públicos de gestión privada (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Más sobre: Jujuy.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir