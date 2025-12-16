Comienzan las inscripciones para la Colonia de Verano de adultos mayores

Hoy martes 16 de diciembre, comienzan las inscripciones para las Colonias de Vacaciones de adultos mayores de la Municipalidad de Salta.

Los mayores de 60 años pueden anotarse de forma presencial, de 8 a 11 hs, en los natatorios donde se llevarán a cabo las colonias, es decir en el Perón y en el Vitale.

Los interesados deben llevar fotocopia del DNI y certificado médico. La inscripción será hasta el 19 de diciembre.

"Esperamos que haya una gran convocatoria y que muchos adultos mayores asistan a las colonias, donde podrán pasar jornadas repletas de actividades y recreación", dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Quienes se inscriban podrán disfrutar de diversión, deporte y recreación de la mano de los profesores de la Agencia, quienes están sumamente capacitados para la tarea.

Cabe destacar que los cupos son limitados, es por eso que se solicita, a los interesados, acercarse cuanto antes a completar la inscripción.

Más sobre: Salta.



