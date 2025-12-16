ANSES: pagos para hoy martes

Hoy martes 16 de diciembre finalizan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas que incluyen el medio aguinaldo; en tanto, continúan los de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos finalizados en 8 y 9 cobran su haber, el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 5.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 4.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

