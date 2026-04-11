Capturan a la pareja del evadido “Camboya”, principal sospechosa de planear la fuga

El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, dirigió un operativo de allanamientos realizado en la madrugada de este sábado, alrededor de las 5, en viviendas de Villa Juanita, Atocha y barrio Los Paraísos en la capital salteña, en el marco de la investigación por la evasión de un detenido de la Alcaidía General y acusado de homicidio.

Como resultado de los procedimientos, se concretó la detención de la pareja del evadido Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, Cristina Rocío Home, señalada como una de las principales sospechosas de haber facilitado la fuga. De acuerdo a la investigación, la mujer habría ingresado de manera clandestina una sierra metálica dividida en partes durante una visita al penal, elemento que luego fue utilizado para cortar uno de los barrotes de la celda.

Asimismo, fue detenido Rodrigo Matías Nahuel Barboza, quien se encuentra bajo investigación por su posible participación en calidad de encubridor. Según consta en la causa, el mismo habría colaborado con el evadido el mismo día de la fuga, realizando desde su teléfono celular una transferencia de dinero para el pago de un servicio de transporte que permitió su traslado hacia la zona de Atocha.

La investigación permitió reconstruir que la evasión se produjo en horas de la madrugada del pasado 4 de abril, cuando dos internos lograron vulnerar las rejas de la celda donde se encontraban alojados. Tras acceder al sector intramuros, escalaron estructuras internas y alcanzaron los techos del edificio, desde donde descendieron hacia el exterior.

Uno de los evadidos fue recapturado a los pocos minutos en inmediaciones de la circunvalación oeste, mientras que Peloc logró huir hacia el Parque Bicentenario, tras cruzar la avenida Memoria, Verdad y Justicia y saltar el alambrado perimetral, para luego perderse en los barrios aledaños.

De las tareas investigativas surge además que, horas después de la fuga, el evadido recibió asistencia para desplazarse, lo que refuerza la hipótesis de una red de colaboración que facilitó tanto la evasión como su posterior ocultamiento.

Durante los allanamientos se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes, los cuales serán sometidos a las correspondientes pericias. En ese marco, se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), solicitando también el fiscal penal Leandro Flores, la detención de la mujer involucrada.

Los detenidos serán imputados el próximo lunes, mientras continúan las tareas investigativas tendientes a lograr la recaptura de Peloc y determinar la eventual participación de otras personas en el hecho.

MPF Salta

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