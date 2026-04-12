Operativos para tramitar DNI y Pasaporte en barrios de Capital y General Mosconi

Durante la semana que inicia se llevarán a cabo operativos simultáneos para que los vecinos de los municipios de Capital y General Mosconi puedan realizar trámites de obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) como de Pasaporte.

Capital

lunes 13 de abril en el Centro Vecinal del barrio Gral. Mosconi, ubicado en Elio Alderete 2950

en el Centro Vecinal del barrio Gral. Mosconi, ubicado en Elio Alderete 2950 martes 14 y miércoles 15 el operativo se trasladará al Centro Vecinal de Villa Lavalle, ubicado en Lavalle 2555.

En ambos casos, la atención iniciará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 70 turnos por orden de llegada.

Municipio de General Mosconi

Simultáneamente, el móvil del Registro Civil recorrerá distintos barrios y delegaciones municipales de la localidad de General Mosconi.

lunes 13 de abril las actividades se iniciarán en la delegación municipal CIC de Coronel Cornejo

las actividades se iniciarán en la delegación municipal CIC de Coronel Cornejo martes 14 el operativo se trasladará al salón de usos múltiples del barrio El Milagro

el operativo se trasladará al salón de usos múltiples del barrio El Milagro miércoles 15 la atención se brindará en el Centro de Orientación Familiar, ubicado sobre la avenida Rudecindo Alvarado (al final)

la atención se brindará en el Centro de Orientación Familiar, ubicado sobre la avenida Rudecindo Alvarado (al final) jueves 16 de abril las actividades continuarán en el nuevo edificio municipal

las actividades continuarán en el nuevo edificio municipal viernes 17 en Casa Mágica, oficina de turismo de Campamento Vespucio.

En estos operativos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se entregarán 120 turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el RENAPER en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Los DNI y pasaportes, tanto en modalidad regular como exprés, están registrando demoras aproximadas de 90 días en el primer caso y de 15 días hábiles en el segundo.

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