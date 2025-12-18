Calendario de pagos de hoy jueves de la ANSES
18/12/2025 - Actualizado: 17/12/2025
Hoy jueves 18 de diciembre continúan los pagos de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el medio aguinaldo, los de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,34 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 2 y 3 cobran su haber más el medio aguinaldo.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 7.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 6.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas