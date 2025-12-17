Aprueban una medida clave para simplificar los procedimientos de importación

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Decreto 892/2025, una medida clave para simplificar los procedimientos de importación y comercialización de mercaderías en la Argentina mediante el reconocimiento de certificaciones, ensayos y normas técnicas internacionales.

La iniciativa apunta a eliminar controles redundantes, reducir tiempos y costos administrativos y mejorar la competitividad del país, en línea con los compromisos asumidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La norma establece que las exigencias técnicas para importar y comercializar productos se considerarán cumplidas cuando las mercaderías estén autorizadas en países o grupos de países considerados de referencia, cuenten con certificaciones de organismos acreditados o con informes de ensayo emitidos por laboratorios reconocidos. De este modo, se evita la duplicación de pruebas y certificaciones locales cuando ya existen garantías equivalentes de calidad, seguridad e inocuidad.

El decreto contempla un régimen específico para productos bajo fiscalización de la ANMAT —como productos médicos de bajo riesgo, cosméticos, productos de higiene personal y diagnóstico in vitro— y del SENASA —como productos veterinarios y fitosanitarios—, manteniendo las exigencias sanitarias esenciales y estableciendo mecanismos de declaración jurada y control posterior.

Asimismo, excluye expresamente mercaderías sensibles como armas, productos usados, alimentos, medicamentos, fertilizantes y otros bienes regulados por regímenes especiales.

La Dirección General de Aduanas será responsable de los controles conforme a los sistemas de selectividad y análisis de riesgo vigentes, sin incorporar nuevas instancias de verificación. En caso de incumplimientos, falsificaciones o irregularidades, se prevén sanciones penales, administrativas y comerciales, garantizando la protección de la salud pública, los consumidores y la lealtad comercial.

“Este decreto marca un cambio de paradigma para el comercio exterior argentino. Derriba una de las barreras más restrictivas que teníamos; la obligación de volver a certificar en el país productos que ya cumplen con estándares internacionales de máxima calidad. Al reconocer certificaciones del exterior, eliminamos trámites duplicados, reducimos costos y generamos más competencia, lo que se traduce en mejores precios y más oportunidades para producir y exportar”, destacó el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La medida comenzará a regir a los 60 días de su publicación en el Boletín Oficial.

