Transporte proveniente de Bolivia intentó pasar con 50 kilos de cocaína en un cargamento de bananas

Gendarmes del Escuadrón 61 “Salvador Mazza” desplegados sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.484, interceptó un camión marca Volvo con semirremolque que circulaba en sentido norte-sur.

Al notar anomalías en los precintos de seguridad, los uniformados pusieron en conocimiento a la Fiscalía Federal de Tartagal y escoltaron el rodado hasta el escáner de A.R.C.A. en el Puente Internacional Salvador Mazza-Yacuiba para una inspección exhaustiva.

El escaneo reveló la presencia de tres cajas de diferentes tamaños ocultas entre una carga de 22.000 kilogramos de bananas. En su interior, los gendarmes hallaron 48 paquetes rectangulares que contenían un total de 50 kilos 46 gramos de cocaína.

El Magistrado interviniente dispuso la detención de un hombre de nacionalidad boliviana, como así también, el secuestro del estupefaciente, del transporte de carga, de tres teléfonos celulares y de dinero en efectivo.

GNA

