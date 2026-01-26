Tucumán confirmó el primer caso de gripe A H3N2 subclado K

El ministro de Salud Pública de la provincia, Luis Medina Ruiz, informó la confirmación del primer caso de gripe A H3N2 subclado K en Tucumán.

Al respecto Medina Ruiz, sostuvo que el primer caso se registró en una paciente de 56 años de la capital que presentó gripe A y cuya muestra fue enviada y confirmada por el Instituto Malbrán, para la variante H3N2 subclado K: “Actualmente la paciente está de alta, en buen estado de salud general y no contagió a ningún conviviente, lo que constituye una muy buena noticia”.

Respecto a las acciones que permitieron esta evolución el ministro resaltó que la paciente consultó a tiempo cuando tenía síntomas y que, gracias a ello, se logró hacer el diagnóstico y el tratamiento correspondiente también. “Hoy al notificar respecto a esta situación queremos pedirle a la población que presente un cuadro gripal -estamos hablando de cuadros respiratorios con fiebre alta, dolor de cuerpo y cansancio- que haga una consulta en nuestras guardias para arribar al diagnóstico e indicar el tratamiento adecuado”, instó.

“Las recomendaciones para los cuadros respiratorios, como las que tanto difundimos para prevenir el contagio de Covid, son ante todo el lavado de manos, el uso de barbijo cuando se tengo alguna enfermedad de base que vulnera la inmunidad y especialmente en lugares cerrados de mucha concentración de gente como en colectivos o aviones”, manifestó el ministro.

Por otro lado, Medina Ruiz anunció que la provincia cursa más de 31 semanas sin dengue, lo cual definió como una excelente noticia a pesar de la lluvia y el calor que son el ambiente propicio para la generación de criaderos del mosquito transmisor.

Como prevenir las enfermedades respiratorias

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón

Mantener las vacunas al día

Prestar atención a posibles síntomas

Ventilar la casa diariamente

No sacar al bebé a menos que sea sumamente necesario

Amamantar al bebé, la leche materna evita infecciones

Toser y estornudar en el pliegue del codo

Usar barbijo si se está enfermo o inmunodeprimido

