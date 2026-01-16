Boca Juniors vuelve a Salta por la Copa Argentina

El gobernador provincial, Gustavo Sáenz, confirmó que Salta volverá a ser protagonista del fútbol grande del país al recibir dos encuentros claves de la Copa Argentina, el torneo más federal del calendario nacional.

En el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña, el miércoles 11 de febrero se enfrentarán Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Central Córdoba de Santiago del Estero, un duelo regional que promete una gran movilización de hinchas del NOA

La noticia más esperada se concretó con la ratificación del regreso de Boca Juniors a la provincia, que disputará su partido de 32avos de final en suelo salteño. Será el martes 24 de febrero frente a Gimnasia de Chivilcoy.

“Seguimos posicionando a Salta como sede del deporte nacional, con eventos que generan turismo, actividad económica y más oportunidades para los salteños”, subrayó Sáenz.

Sec. Prensa Salta

