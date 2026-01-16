Por recurrentes cancelaciones de vuelos sin previo aviso, aplicaron actas de infracción a Flybondi

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo, ha labrado actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo.

Además, se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa, los cuales podrían dar lugar a sanciones adicionales. Cabe recordar que los usuarios tienen la posibilidad de presentar reclamos de manera gratuita a través de la página web de ANAC, www.argentina.gob.ar/anac ante la vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios. Estas actas dan inicio a un sumario administrativo y, de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

