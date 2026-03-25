Barrios de la Capital donde se harán trámites de DNI y Pasaporte esta semana

El Registro Civil de Salta dio a conocer el cronograma de operativos de identificación que se desarrollarán durante lo que resta de la semana en distintos puntos de la capital salteña.

Cronograma:

Miércoles 25: Barrio La Fama y Barrio El Mirador (Fray José Colalunga 356)

Barrio La Fama y Barrio El Mirador (Fray José Colalunga 356) Jueves 26: Barrio El Mirador (Fray José Colalunga 356) y CIC de Barrio San Benito (Av. Discépolo y Mors)

Barrio El Mirador (Fray José Colalunga 356) y CIC de Barrio San Benito (Av. Discépolo y Mors) Viernes 27: CIC de Barrio San Benito (Av. Discépolo y Mors) y Barrio Solidaridad (4° Etapa Mza 445c Lote 7)

Costos y medios de pago

Desde el viernes 6 de marzo, los valores de los trámites de identificación registraron una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Los nuevos montos son los siguientes: el trámite regular del DNI tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés, $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), en conjunto con ANSES, al momento de iniciar el trámite.

Sec. Prensa Salta

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