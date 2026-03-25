Desde mediados de mayo el Juzgado de Minas de Salta operará exclusivamente bajo el Sistema de Expediente Digital (SED)

A partir del próximo 18 de mayo, el organismo operará exclusivamente bajo el Sistema de Expediente Digital (SED). La medida busca agilizar la gestión minera y fortalecer la transparencia mediante la vinculación directa con el Poder Ejecutivo y los profesionales del sector.

La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, presentó el plan de digitalización integral del Juzgado de Minas en una reunión mantenida con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Ignacio Lupión; el secretario de Minería, Gustavo Carrizo, y la jueza de Minas, Victoria Mosmann, entre otros funcionarios de ambos poderes.

Modernización y seguridad jurídica

El paso hacia la despapelización total no solo implicará un cambio de soporte, sino también una reingeniería de los procesos. La plena implementación del SED permitirá una vinculación estratégica entre el Juzgado de Minas, la Secretaría de Minería de la Provincia y los abogados de la matrícula que realizan presentaciones en el juzgado.

Esta integración digital facilitará que los profesionales interactúen con el sistema de manera remota, optimizando los tiempos procesales en un sector donde la celeridad es clave para la inversión. Durante el encuentro, se destacó que la experiencia previa de coexistencia entre el papel y lo digital fue exitosa, demostrando la estabilidad del sistema para dar este salto definitivo.

Pautas operativas y adaptabilidad técnica

Dada la naturaleza técnica de la materia minera, la Corte de Justicia establecerá una serie de pautas procedimentales específicas que acompañan esta digitalización. Estas directrices regularán aspectos críticos como el tratamiento de muestras legales de mineral, la presentación de soporte gráfico de alta precisión y el registro de instrumentos originales.

Este marco normativo asegura que la transición al soporte digital no altere la rigurosidad que exige el Código de Minería y el Código de Procedimientos Mineros de la Provincia, brindando a los operadores una guía clara para la gestión de sus trámites en el nuevo entorno virtual.

Alcance provincial y estratégico

Cabe recordar que el Juzgado de Minas posee competencia en todo el territorio de Salta. Su órbita abarca desde permisos de exploración y cateo hasta manifestaciones de descubrimiento, concesión de canteras, servidumbres y registros de propiedad minera.

Esta implementación se enmarca en el Plan Estratégico III del Poder Judicial, iniciado en 2020, que consolida un servicio de justicia más eficiente, accesible y sustentable.

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