Informe fiscal: análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional - datos a enero de 2026

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe fiscal con análisis de los ingresos, gastos y resultados del sector público nacional con datos a enero de 2026, llegando a las siguiente conclusiones:

Superávit fiscal y financiero: durante en enero 2026, el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit primario de $3,13 billones y un superávit financiero de $1,11 billones, tras el pago de intereses de deuda por $2,02 billones. El proceso de ajuste sobre el gasto público iniciado en 2024 se consolida, evidenciando este mes una reducción real del 31,7% en el gasto total respecto al mismo período de 2023, compensando así la caída de los ingresos del 2,7%. Si consideramos ejercicios completos, la caída del gasto entre 2025 y 2023 fue de 27,2% contra una reducción de los ingresos en 8,1%. Este mes, el SPN recibió $1,04 billones por la privatización de hidroeléctricas. Sin estos ingresos, el superávit primario sería $2,09 billones y el financiero $0,07 billones.

Déficit financiero implícito: el Tesoro nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que, aunque el resultado financiero del mes arrojó un saldo positivo por $1,11 billones, si se incluyen los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (ascendiendo a $2,81 billones en ese mes), el resultado financiero se tornaría deficitario en $1,71 billones. En consecuencia, al considerar estos intereses, el déficit acumulado durante desde enero 2024 alcanzaría $37,38 billones.

Evolución real de ingresos: los ingresos totales ascendieron a $14,52 billones, evidenciando una caída interanual de 1,2% en términos reales, y de 2,7% comparando con 2023. Este fenómeno parcialmente explicado por una caída del 14,6% interanual en Bienes Personales, atribuible a la diferencia respecto base de comparación vinculada a la recaudación por el REIBP. Asimismo, el impuesto a las Ganancias registró una disminución del 2,9% interanual, mientras que el rubro "Resto de tributos" presentó una retracción de 22,0% en relación con enero 2023 debido a la exclusión del Impuesto PAIS, descontinuado a finales de 2024.Por su parte, los Derechos de Exportación disminuyeron 40,7% i.a., resultado de liquidaciones anticipadas y medidas transitorias como el Decreto 682/2025, que redujo temporalmente las retenciones a 0%. Es previsible que durante los próximos meses tiendan a comenzar a regularizar la recaudación de este tributo. De manera similar, los Derechos de Importación disminuyeron un 14,2% interanual, debido principalmente a que la base de comparación del año 2025 fue excepcionalmente alta.

Gasto público y consolidación del ajuste: el gasto total del SPN fue de $11,39 billones en el mes, representando una reducción real interanual del 0,7%. Este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la contracción del gasto es de 31,7%.

Prestaciones Sociales: en enero 2026, experimentaron una caída de 1,5% interanual y 20,2% respecto al mismo mes de 2023. Solo la Asignación Universal para Protección Social (+40,5%) y las prestaciones del INSSJP (+29,7%) crecieron comparado con enero 2023. Estas subas no compensaron caídas en Jubilaciones y pensiones contributivas (-17,2%), asignaciones familiares (-31,4%), Pensiones no contributivas (-21,0%) y "Otros programas" (-59,5%). En "Otros programas" se agrupan políticas como Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores, Potenciar Trabajo y Acompañar. Varios programas fueron suspendidos, reducidos o sus montos licuados; Potenciar Trabajo mantuvo su valor sin variaciones en 2024 y 2025, afectando el poder adquisitivo. La Tarjeta Alimentar está congelada desde julio 2024.

Universidades Nacionales: las transferencias totalizaron $0,39 billones en enero, lo que representa una disminución del 8,8% interanual y del 25,0% respecto a enero 2023. Desde diciembre 2025 los salarios abonados corresponden al mes anterior, dado que en noviembre no se abonaron salarios durante el transcurso del mes, situación que aún no ha sido regularizada.

Subsidios: los subsidios económicos disminuyeron 38,1% en términos reales respecto del mismo mes de 2023. Dentro de esta partida, los subsidios al transporte cayeron 41,6%, explicados principalmente por la discontinuidad de compensaciones tarifarias al transporte público en el AMBA vía SUBE. A su vez, el subrubro "Otras funciones" registró una caída del 98,5%, dado que no se efectuaron las transferencias a Radio y Televisión Argentina (RTA) ni a Fabricaciones Militares y Fábrica Argentina de Aviones, ambas bajo la órbita del Ministerio de Defensa.

Gasto de capital (obra pública): la inversión en obra pública mostró una caída interanual real del 89,3% respecto al mismo mes de 2023, evidenciando que aún no hay recuperación.

Gastos de funcionamiento: los gastos de funcionamiento mantienen un ajuste de 32,2% respecto al mismo mes de 2023. Esta reducción es fundamentalmente explicada por los salarios de la administración pública nacional que siguen perdiendo contra la inflación, observando una caída 31,8%.

Metas con el FMI: la meta indicativa de superávit fiscal para marzo 2026 es $4,29 billones, mientras que la de junio 2026 es $8,46 billones y está sujeta a revisión. Si el desempeño de 2025 se repite en 2026, el objetivo indicativo se superaría por $0,25 billones, pero faltarían $1,48 billones para alcanzar la meta de junio. Para lograrlo, será necesario acumular $1,07 billones mensuales durante los próximos cinco meses. En 2025 el SPN acumuló un superávit de $11,77 billones, ubicándose por encima de la meta de diciembre ($10,88 billones) por $1,25 billones.

