ANSES: quienes cobran hoy lunes

Hoy lunes 27 de abril continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. A su vez, retoma el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos terminados en 2 y 3.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.

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