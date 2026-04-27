ANSES: quienes cobran hoy lunes
27/04/2026
Hoy lunes 27 de abril continúan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. A su vez, retoma el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- Titulares con documentos terminados en 2 y 3.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos finalizados en 6 y 7.
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