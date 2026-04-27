Rosario de Lerma: mujeres imputadas por usurpación tras irrumpir en una vivienda y amenazar con un arma

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, imputó de manera provisional a una mujer de 20 años como autora de los delitos de usurpación, amenazas con arma y lesiones en concurso real. En tanto, dos mujeres de 23 y 29 años, fueron imputadas como coautoras del delito de usurpación.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un vecino, quien reportó que en la madrugada del pasado 22 de abril, varias mujeres ingresaron sin autorización a un inmueble de su propiedad, ubicado en barrio Islas Malvinas, luego de violentar los candados del acceso principal. La situación quedó registrada en un video aportado por terceros.

Al llegar al lugar el denunciante se encontró con las acusadas dentro del terreno. En ese contexto, una de ellas, se habría mostrado hostil, negándose a retirarse del lugar y manifestando amenazas de muerte mientras exhibía un arma blanca.

Seguidamente, según la denuncia, habría agredido físicamente al propietario, propinándole golpes de puño y ocasionándole lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo, las cuales fueron posteriormente certificadas por personal médico. El damnificado presentaba excoriaciones en la región frontal y cuero cabelludo, dolor en la zona cervical y lesiones en la nariz. Asimismo, se incorporó certificado médico correspondiente a la esposa del denunciante, quien también habría resultado lesionada durante el incidente.

Tras el llamado al sistema de emergencias, personal policial se hizo presente en el lugar y constató la situación. Según el informe de los efectivos intervinientes, la acusada se mostró agresiva, profirió insultos y amenazas tanto hacia los uniformados como hacia las víctimas, por lo que fue demorada. Durante el procedimiento se procedió al secuestro de un cuchillo tipo Tramontina.

El fiscal solicitó el mantenimiento de la detención de la principal acusada, en atención a la gravedad de los hechos, la conducta desplegada durante el procedimiento y las circunstancias del caso.

MPF Salta

Más sobre: Rosario de Lerma.



