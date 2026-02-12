ANSES: quienes cobran hoy jueves

12/02/2026 - Actualizado: 11/02/2026

Hoy jueves 12 de febrero continúan los pagos de las Pensiones No Contributivas, jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones tendrán el aumento por movilidad del 2,85 por ciento.

Pensiones No Contributivas

  • Titulares con documentos concluidos en 6 y 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos finalizados en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • Titulares con documentos terminados en 3.

Asignación por Embarazo

  • Titulares con documentos concluidos en 2.

Asignación por Prenatal

  • Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

