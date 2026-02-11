Realizaron compras por casi $12 millones con tarjetas virtuales robadas: las pruebas que los delataron

La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, imputó a dos hombres de 25 y 28 años, como presuntos autores del delito de estafa (dos hechos), en perjuicio de dos comercios, tras una investigación que permitió reconstruir una operatoria reiterada mediante el uso de tarjetas de crédito virtuales pertenecientes a terceros.

La causa se inició a partir de las denuncias radicadas en diciembre de 2025, que dieron origen a las actuaciones con intervención de la División Brigada de Investigaciones N.º 5 (DBI).

El pasado 27 de noviembre, dos hombres se presentaron en un local, donde realizaron compras de electrodomésticos y teléfonos celulares de alta gama, entre ellos aires acondicionados, una heladera exhibidora y equipos Iphone, por un monto aproximado de 11.800.000 pesos.Las operaciones se concretaron mediante tarjetas de crédito virtuales, a nombre de un tercero, y los compradores se retiraron del lugar en un vehículo. Días después, desde la administración se informó que las transacciones habían sido desconocidas por el titular de la tarjeta, lo que motivó la denuncia penal. Las cámaras de seguridad, las facturas, los tickets de compra y las imágenes del vehículo permitieron avanzar en la identificación de los sospechosos.

En tanto, el 16 de abril, una maniobra similar fue denunciada por el propietario de otro comercio, quien indicó que un hombre que se presentó con identidad falsa adquirió tres televisores LED por más de un millón de pesos, abonando con tarjetas virtuales. La operación figuró como aprobada, pero semanas después el banco debitó el monto, al constatarse que la compra había sido desconocida por el titular de la tarjeta. El comerciante aportó registros fílmicos, facturas y comprobantes, que resultaron clave para la investigación. Del análisis de cámaras públicas y privadas, informes policiales, cruces de datos en sistemas oficiales y pericias, se logró establecer que ambos hechos fueron cometidos con una modalidad común, utilizando vehículos vinculados a los imputados.

En el mes de diciembre, durante un procedimiento policial, uno de los imputados fue demorado en Joaquín V. González, encontrándose en su poder una importante suma de dinero en efectivo, dólares estadounidenses, un teléfono celular Iphone y otros elementos de interés para la causa. Además, se secuestraron electrodomésticos denunciados como sustraídos.

Posteriormente, y tras profundizarse la investigación, la fiscal García Pisacic solicitó la detención del otro sospechoso, quien fue localizado en la ciudad de Salta a inicio de este mes de febrero. También se concretó el secuestro del vehículo vinculado a los hechos.

MPF Salta

