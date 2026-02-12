Senadores dieron media sanción al Proyecto de Ley de Modernización Laboral

La Cámara de Senadores de la Nación celebró ayer, pasadas las 11 horas, una sesión pública especial presidida por la vicepresidente de la Nación y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, con el objeto de tratar el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

La votación en general tuvo 42 votos positivos y 30 negativos.

Durante el desarrollo de la jornada, la sesión fue interrumpida para realizar un minuto de silencio en homenaje a la ex diputada nacional por el Chaco, Sandra Mendoza, tras conocerse su fallecimiento. Asimismo, al inicio del encuentro se dio lectura al mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional solicitando acuerdo para la designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea.

Luego de dos cuestiones de privilegio planteadas por senadores, se dio comienzo al tratamiento de la iniciativa. El texto aprobado en general incorpora 28 modificaciones y establece cambios en distintos aspectos del régimen laboral vigente, incluyendo disposiciones vinculadas a contratación, litigiosidad y mecanismos de garantía para el cumplimiento de obligaciones indemnizatorias.

La presidente del bloque La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, comenzó la defensa del proyecto al señalar: "Estamos votando una ley trascendente para adecuar normas laborales, equilibrar un sistema que hoy se encuentra desbalanceado y abordar problemas que se agravan con el paso del tiempo, como la excesiva judicialización". Asimismo, sostuvo que se trata de una iniciativa pendiente desde el regreso de la democracia. Explicó que el bloque decidió distribuir el tiempo de exposición para que dos senadores realizarán una presentación técnica sobre las modificaciones incorporadas desde diciembre, las cuales —según indicó— surgieron de un proceso de consulta con más de 1.500 organizaciones sindicales, empresariales y representantes de distintos sectores.

A continuación, el senador Juan Cruz Godoy (LLA) sostuvo que la iniciativa busca actualizar el marco normativo y reducir la litigiosidad laboral, mientras que el senador Bruno Olivera Lucero (LLA) explicó los alcances del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al precisar que no sustituye el régimen indemnizatorio vigente sino que funciona como un mecanismo de respaldo para garantizar su cumplimiento.

Durante el cierre de los bloques, el senador Martín Goerling Lara (Frente Pro) expresó el apoyo de su bancada al proyecto en general y agregó: "Tenemos que pensar en los más de seis millones de trabajadores argentinos que hoy no tienen ningún derecho. Estas leyes han sido un obstáculo para el ingreso al trabajo en blanco y el modelo actual no genera trabajadores sino sobrevivientes. Debemos pensar en un país más productivo e inclusivo."

En contraposición, el senador Fernando Salino (Convicción Federal) adelantó el voto negativo de su espacio político y denunció desprolijidades en las modificaciones al proyecto que, según dijo, se acordaron después del dictamen firmado en diciembre. Señaló que "no se puede traer al recinto lo que a uno se le ocurra; seguimos esperando que nos expliquen cómo serán los artículos modificados".

Por su parte, el senador Eduardo Vischi (UCR) habló de los intereses contrapuestos en torno a este tipo de proyectos, que generaron grietas sociales; "en vez de lograr consensos por el bien del país, sólo hubo ganadores y vencidos". Sin embargo, subrayó: "Hay un común denominador en el que todos coinciden y es que esta ley debe discutirse, modificarse y tratarse. Este proyecto tiene varias cuestiones que, para nosotros, son importantes y debemos apoyar".

En representación del Interbloque Justicialista, el senador José Mayans denunció un "avasallamiento y una violación al reglamento del Cuerpo" que, a su juicio, "alienta a violar la Constitución Nacional". Tras afirmar que "en la Casa de las Leyes se cumple con la ley", calificó el procedimiento de "tratamiento exprés lo que significa una falta de respeto al pueblo argentino y al Parlamento". Al finalizar su alocución, anticipó su voto en contra del proyecto.

Luego de la aprobación en general, tras más de 14 horas de sesión, el pleno continuó con la votación en particular de los 26 títulos que componen el proyecto en cuestión. Previamente, el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, dio lectura de los artículos modificados en los títulos que así lo requerían, a fin de dejar constancia de los cambios incorporados antes de la consideración del cuerpo de senadores. De esta manera, resultaron avalados, por mayoría requerida de votos, los 26 títulos del proyecto, incluido el traspaso progresivo del fuero nacional laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

