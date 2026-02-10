Ante la desidia del Gobierno nacional, Jujuy vuelve a enviar brigadistas para combatir el fuego en la Patagonia

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, encabezó en el aeropuerto internacional “Horacio Guzmán” la despedida oficial de diecisiete brigadistas jujeños que partieron hacia la provincia de Chubut para sumarse al combate de los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya impactó más de 60 mil hectáreas de bosque nativo.

El mandatario destacó el compromiso solidario de Jujuy en el marco del trabajo coordinado entre las provincias y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, remarcando la importancia de la cooperación federal ante emergencias ambientales de gran magnitud.

“Estamos muy orgullosos de nuestros brigadistas. Van a colaborar en una zona muy afectada por los incendios, aportando su experiencia y profesionalismo. Jujuy responde cuando otras provincias necesitan ayuda, así como también hemos recibido acompañamiento en situaciones similares”, afirmó.

Asimismo, explicó que el operativo se realiza bajo un sistema de recambio, mediante el cual regresan diecisiete efectivos que ya cumplieron funciones en la región y parten nuevos equipos para garantizar la continuidad de las tareas. “Todavía queda mucho trabajo por realizar. La decisión de nuestro Gobierno es seguir colaborando con la zona sur del país y con el Parque Nacional, que hoy atraviesa una situación muy delicada”, añadió.

Viajaron, además, brigadistas de Salta, Catamarca y Tucumán, fortaleciendo el despliegue regional coordinado para el combate del fuego.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, valoró la vocación de servicio de los equipos y expresó su reconocimiento al personal que integra el contingente. “Es una tarea enorme la que realizan, cuidando a las personas, la flora y la fauna. Les deseamos un buen trabajo y que regresen sanos y salvos junto a sus familias”, sostuvo.

El segundo grupo de brigadistas está conformado por: Mónica Batallanos, César Bejarano, Erik Correa, Claudia Flores, Daniela Gerez, Ricardo Lacci, Carlos Ledesma, Dana López, Mauricio Molina, Josias Miranda, Facundo Porcel, Dalma Reinaldes, Mario Santos, Hugo Núñez, Kevin Tejerina, Emilce Vega y Susana Rivero; quienes se trasladarán a la localidad de Puerto Café, en Chubut, para reforzar las tareas de control y mitigación de incendios en áreas de alto valor ambiental.

Más sobre: Jujuy.



