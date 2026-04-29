Al grito de "la patria no se vende", estudiantes secundarios abuchearon al CEO de Cocos Capital en un megaevento de emprendedores

El evento “Experiencia Endeavor Sub20″ reunió a 12 mil jóvenes de escuelas secundarias públicas y privadas de la Ciudad en el Movistar Arena (Buenos Aires). Con el lema “Lo que no existe podemos inventarlo”, dieron exposiciones sobre emprendedurismo y negocios. Cuando llegó el turno de Ariel Sbad, el empresario que apoyó abiertamente la criptoestafa $LIBRA -Co-Fundador y CEO de Cocos- fue abucheado por miles de jóvenes en rechazo a su participación como orador.

Todo sucedió cuando chicos y chicas de distintas escuelas descubrieron durante el evento los posteos del emprendedor apoyando la criptoestafa y al Presidente Javier Milei, y decidieron manifestar colectivamente su descontento. “¡Yo con $LIBRA no tengo nada que ver!”, alcanzó a decir el empresario en el momento, pero todavía tiene publicados sus tuits celebrando la estafa. Se terminó yendo enojado y dejó trunca su exposición.

Con los cánticos “La Patria no se vende”, se desató un intercambio entre él y los espectadores que mostraron así su desaprobación a la mirada política política y empresarial del disertador. Nervioso, Sbad sostuvo un tenso cruce con la audiencia cuando le nombraron el caso $LIBRA. “Está bien que te pongas mal si te abuchea un estadio. Pero fue realmente increíble como se enojó con chicos de 17 años y se fue”, narró el estudiante Fidel Mellado Ezquerro a Página/12.

¿POR QUÉ ME DICEN VENDEPATRIA? Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos Capital, fue abucheado durante su participación en el evento Experiencia Endeavor Sub20, realizado en el Movistar Arena ante más de 12.000 estudiantes. pic.twitter.com/Sf5sdhHrkY — BorderPeriodismo (@Border_BP) April 28, 2026

Mas tarde, Ariel Sbad publicó su descargo a través de la red social X.

NUESTRO COMPROMISO ES CON LA EDUCACIÓN FINANCIERA, NO CON LA GRIETA. pic.twitter.com/atdzZEEkaR — Ariel Sbdar (@arielsbdar) April 28, 2026

*con información de Página12

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