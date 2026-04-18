En dos procedimientos, Gendarmería incauta pistolas y material explosivo minero

En el primer procedimiento, efectivos Escuadrón 61 “Salvador Mazza” (Salta), desplegado sobre la Ruta Nacional Nº 34, en la sección vial “Caraparí” kilómetro 1.484, detuvieron la marcha de un automóvil ocupado por tres hombres.

Al momento del control, los uniformados advirtieron a simple vista, notaron la presencia de estuches con la inscripción de la marca Bersa y constataron que circulaban con ocho pistolas calibre 9 mm, marca Bersa, modelo TPR9, con numeración limada. Además se incautó dieciséis cargadores vacíos con capacidad para 17 municiones cada uno y tres teléfonos celulares.

Por orientación de la Fiscalía Federal de Tartagal, se dispuso el secuestro del vehículo, de las armas de fuego y de los demás elementos de interés para la causa, así como también la detención de los tres involucrados.

En un segundo procedimiento, efectivos del Escuadrón 22 "San Antonio de los Cobres" (Salta) incautaron una importante cantidad de material de demolición en una mina de ónix abandonada. El hallazgo se produjo durante la tarde de ayer en una zona inhóspita del límite fronterizo con Chile.

El operativo fue resultado de tareas de patrullaje realizadas con gendarmes del Paso Internacional "Sico" y la Unidad de Reconocimiento de Santiago del Estero. Durante una inspección en instalaciones mineras en abandono, los uniformados incautaron 9 "Hidrogel B90" y un "Powergel", 3,80 metros de mecha lenta blanca, 799 cartuchos de cemento expansivo (para corte de marmores, granitos, concreto y demoliciones en general, marca), una bolsa de cartuchos degradada de 7 kilos y 24 bolsas de mortero expansivo para demoliciones con un peso total de 120 kilogramos.

En coordinación con la Unidad de Desactivación Explosivos de Gendarmería Nacional, se confirmó que el material no presentaba riesgo de detonación facilitando su manipulación.

La Fiscalía Federal de Salta, ordenó el traslado del cargamento hacia la Unidad en San Antonio de los Cobres.

GNA

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