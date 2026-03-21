Actividades culturales, religiosas y turísticas para vivir Semana Santa en la provincia de Salta

La provincia de Salta presentó el calendario de Semana Santa, que incluye más de 170 actividades que ponen en valor la riqueza cultural, natural y espiritual de cada rincón del territorio, invitando a salteños y visitantes a vivir experiencias en conexión con las tradiciones, los paisajes y las comunidades locales.

La secretaria de Turismo, Nadia Loza señaló que “Semana Santa es un momento significativo para Salta, donde la fe se expresa en cada comunidad y se entrelaza con nuestra identidad cultural. A través de esta propuesta buscamos poner en valor nuestras tradiciones y generar experiencias auténticas para quienes nos visitan”.

Durante estos días, la provincia vive una transformación especial en la que la devoción popular, las celebraciones religiosas, las procesiones y las representaciones se desarrollan en todo el territorio, convocando a miles de personas que llegan en busca de vivencias significativas.

El calendario de “Semana Salta” reúne más de 170 actividades en 17 municipios, que se desarrollarán hasta el 12 de abril, consolidándose como una herramienta que no solo organiza la oferta turística, sino que también invita a descubrir la historia, las creencias y la esencia de cada destino. La agenda completa puede consultarse en https://calendario.turismosalta.gov.ar.

Sec. Prensa Salta

*imagen ilustrativa

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