Propuestas culturales y recreativas invitan al turismo a recorrer los municipios salteños

Una nueva agenda de actividades se desarrollará durante éste fin de semana en distintas localidades del territorio provincial, con propuestas destinadas a vecinos y visitantes.

Los municipios salteños ofrecen una amplia variedad de actividades que incluyen celebraciones culturales, encuentros comunitarios, eventos tradicionales y propuestas recreativas, reflejando la diversidad de expresiones que forman parte de la identidad local y fortalecen el turismo en cada región.

En este sentido, desde el Ministerio de Turismo y Deportes recomienda a quienes visiten la provincia optar por alojamientos habilitados oficialmente, los cuales pueden consultarse en el sitio https://visitsalta.ar/alojamientos/, a fin de asegurar una estadía segura y de calidad.

Principales actividades previstas:

Cafayate

Sábado 31. 29° Festival de la Añapa. Tolombón. 21:00 hs.

Sábado 31. 29° Festival de la Añapa. Tolombón. 21:00 hs.

Domingo 1/02. Desentierro del Carnaval. Rancho El Torito - Las Lomitas. 12:00 hs.

Corsos de la Familia. Avda. 9 de Julio. 18:00 hs.

Domingo 1/02. Desentierro del Carnaval. Rancho El Torito - Las Lomitas. 12:00 hs.

Corsos de la Familia. Avda. 9 de Julio. 18:00 hs.

Sábado 31. 120º Edición del Corso de Flores. Cosmódromo Martin Miguel de Güemes. 22:00 hs.

Sábado 31. Manos Cerrillanas. Alojamientos de Cerrillos. 17:00 hs.

Llevate Lo Nuestro. Locaciones de Cerrillos. 18:00 hs.

Domingo 01/02. Feria en el Corazón de Salta. Plaza Principal Serapio Gallegos. 10:00 hs.

La Morena Cerrillana. Anfiteatro Marcos Tames. 18:00 hs.

Carnaval en el Chañarcito. La Casa de Marcos Tames. 16:00 hs.

Sábado 31. 120º Edición del Corso de Flores. Cosmódromo Martin Miguel de Güemes. 22:00 hs.

Sábado 31. Manos Cerrillanas. Alojamientos de Cerrillos. 17:00 hs.

Llevate Lo Nuestro. Locaciones de Cerrillos. 18:00 hs.

Domingo 01/02. Feria en el Corazón de Salta. Plaza Principal Serapio Gallegos. 10:00 hs.

La Morena Cerrillana. Anfiteatro Marcos Tames. 18:00 hs.

Carnaval en el Chañarcito. La Casa de Marcos Tames. 16:00 hs.

Domingo 01/02. XIII° Encuentro y ronda de bandoneones y copleros - Lanzamiento de la Feria de Pequeños Productores de la Quebrada de Escoipe. Predio Municipal Los Eucaliptos. 10:00 hs.

Domingo 01/02. XIII° Encuentro y ronda de bandoneones y copleros - Lanzamiento de la Feria de Pequeños Productores de la Quebrada de Escoipe. Predio Municipal Los Eucaliptos. 10:00 hs.

Sábado 31. Cine bajo las estrellas. Barrios de la localidad.

Sábado 31. Gran Desentierro del Carnaval Moldeño. Vieja Estación. 14:30hs.

4° Concurso de la Empanada Moldeña. Vieja Estación. 11:00 hs.

Sábado 31. Cine bajo las estrellas. Barrios de la localidad.

Sábado 31. Gran Desentierro del Carnaval Moldeño. Vieja Estación. 14:30hs.

4° Concurso de la Empanada Moldeña. Vieja Estación. 11:00 hs.

Domingo 01/02. 2° Concurso del Asado y 3° Concurso de la tortilla a la parrilla. Camping Municipal. 11hs y 16hs respectivamente

Domingo 01/02. 2° Concurso del Asado y 3° Concurso de la tortilla a la parrilla. Camping Municipal. 11hs y 16hs respectivamente

Domingo 01/02. Carnaval Chico. Carpa la Salamanca, Finca El Potrerillo (RP N° 6 a 11 kms de El Jardín).

Domingo 01/02. Carnaval Chico. Carpa la Salamanca, Finca El Potrerillo (RP N° 6 a 11 kms de El Jardín).

Hasta el Domingo 01/02. Visitas guiadas en el centro de interpretación del arte rupestre. Calle Arenales s/n. 08:00 hs.

Hasta el Sábado 31.Excursiones. Cuevas Pintadas. 07:00 hs.

Visitas guiadas en el centro de interpretación quebrada las conchas. Paraje Alemanía RN 68 km.81.

Excursión a la cascada de Alemanía. Paraje Alemanía r-nac.68 km.81. 08:00 hs.

Hasta el Domingo 01/02. Visitas guiadas en el centro de interpretación del arte rupestre. Calle Arenales s/n. 08:00 hs.

Hasta el Sábado 31.Excursiones. Cuevas Pintadas. 07:00 hs.

Visitas guiadas en el centro de interpretación quebrada las conchas. Paraje Alemanía RN 68 km.81.

Excursión a la cascada de Alemanía. Paraje Alemanía r-nac.68 km.81. 08:00 hs.

Sábado 31. XXIX Festival Tradicional del Canto y la Copla. Plaza La Tablada.

Sábado 31. XXIX Festival Tradicional del Canto y la Copla. Plaza La Tablada.

Hasta el domingo 01/02. Experiencia Stand Up Paddle - Sandra Arenas. Dique Campo Alegre. 8hs.

Sábado 31. Pastoreo de ovejas y caminata de bienestar. Dique Campo Alegre. 09:00 hs.

Sábado 31. Cabalgatas junto al dique Campo Alegre. Cabecera norte del Dique Campo Alegre. 08:00 hs.

Sábado 31. Energía para despertar: meditación + Tai Chi Chuan + té matcha frío. 08:00 hs.

Ablande del Carnaval de Antaño. Casa de doña María Reynaga, B° Jardín. 11:00 hs.

Hasta el domingo 01/02. Experiencia Stand Up Paddle - Sandra Arenas. Dique Campo Alegre. 8hs.

Sábado 31. Pastoreo de ovejas y caminata de bienestar. Dique Campo Alegre. 09:00 hs.

Sábado 31. Cabalgatas junto al dique Campo Alegre. Cabecera norte del Dique Campo Alegre. 08:00 hs.

Sábado 31. Energía para despertar: meditación + Tai Chi Chuan + té matcha frío. 08:00 hs.

Ablande del Carnaval de Antaño. Casa de doña María Reynaga, B° Jardín. 11:00 hs.

Domingo 01/02. Caravana y Desentierro del Carnaval. Ruta Nacional 68. 16:00 hs.

Domingo 01/02. Caravana y Desentierro del Carnaval. Ruta Nacional 68. 16:00 hs.

Sábado 31. Metan Rock. Plaza San Martin. 19:00 hs.

Domingo 01/02. Desentierro del Carnaval. Plaza San Martin. 20:30 hs.

Sábado 31. Metan Rock. Plaza San Martin. 19:00 hs.

Domingo 01/02. Desentierro del Carnaval. Plaza San Martin. 20:30 hs.

Sábado 31. 41° Festival Nacional del Poncho, Doma y Folklore. Cancha Municipal, escenario Juan Carlos Dávalos.

Sábado 31. Ablande del Carnaval. Plaza Principal Gral. Güemes. 14:00 hs.

Sábado 31. 41° Festival Nacional del Poncho, Doma y Folklore. Cancha Municipal, escenario Juan Carlos Dávalos.

Sábado 31. Ablande del Carnaval. Plaza Principal Gral. Güemes. 14:00 hs.

• Sábado 31 y Domingo 01/02. Corsos Color Orán 2026. Parque de la Familia. 22:00 hs.

• Sábado 31 y Domingo 01/02. Corsos Color Orán 2026. Parque de la Familia. 22:00 hs.

Hasta el Domingo 01/02. Expo-muestra "las memorias del pimiento". Centro de Interpretación. 08:00 hs.

Sábado 31. Fiesta de la Arveja y la Baguala. Pueblo de Piul. 10:00 hs.

Hasta el Domingo 01/02. Expo-muestra "las memorias del pimiento". Centro de Interpretación. 08:00 hs.

Sábado 31. Fiesta de la Arveja y la Baguala. Pueblo de Piul. 10:00 hs.

Sábado 31. Cambio de Guardia de Honor. Explanada del Cabildo Histórico. 17:00 hs.

Domingo 01/02. Corsos de la Ciudad. Estadio Padre Martearena. 21:30 hs.

Sábado 31. Corsos del Ciclón. Av. Cerro 20 de Febrero, entre ruta 51 y Nevado de Cachi - (San Luis). 19:00 hs.

Sábado 31. Cambio de Guardia de Honor. Explanada del Cabildo Histórico. 17:00 hs.

Domingo 01/02. Corsos de la Ciudad. Estadio Padre Martearena. 21:30 hs.

Sábado 31. Corsos del Ciclón. Av. Cerro 20 de Febrero, entre ruta 51 y Nevado de Cachi - (San Luis). 19:00 hs.

Sábado 31. Taller para niños: "Construí tu juguete autómata". A cargo de Milagro López Amorelli. Parque Costanera

Clases de yoga. Reserva Las Yungas. 10:00 hs.

Sábado 31 y Domingo 01/02. Corsos de la Familia con los Muñequitos de Carlitos Melián. Calle 9 de julio esquina San Martín.

Sábado 31. Taller para niños: "Construí tu juguete autómata". A cargo de Milagro López Amorelli. Parque Costanera

Clases de yoga. Reserva Las Yungas. 10:00 hs.

Sábado 31 y Domingo 01/02. Corsos de la Familia con los Muñequitos de Carlitos Melián. Calle 9 de julio esquina San Martín.

Sábado 31 y Domingo 01/02. Corso Color 2026. Avda. 20 de Febrero. 22:00 hs.

*imagen de archivo e ilustrativa

