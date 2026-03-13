Tucumán: tras la lluvias, escuelas con accesos y condiciones sanitarias aptas retomarán sus actividades

Luego de tres días de suspensión de clases por las intensas lluvias que afectaron a Tucumán, el Ministerio de Educación avanza con tareas de limpieza, desinfección y evaluación de la infraestructura escolar para garantizar el reinicio del ciclo lectivo en los establecimientos que se encuentran en condiciones.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, explicó que el retorno a las aulas dependerá del estado de los edificios y de la accesibilidad a cada institución: “Todas las escuelas que estén en condiciones, porque no estén los caminos anegados y la gente pueda transitar, abren el lunes y volvemos a clases”.

La funcionaria también detalló que el Gobierno provincial dispuso operativos de acondicionamiento en los establecimientos afectados por el ingreso de agua. Al respecto, indicó: “Estamos abriendo ahora para limpiar, arreglar y desinfectar. Hemos hecho una gran distribución de materiales. Si bien las directoras ya cuentan con elementos para el aprestamiento escolar, reforzamos la entrega de productos de limpieza, especialmente en las escuelas donde entró el agua”.

En ese marco, Montaldo señaló que las tareas se organizaron con personal de infraestructura y con los equipos directivos de cada institución.

La ministra también destacó el acompañamiento del personal docente durante la emergencia climática. En particular, valoró el compromiso de quienes asistieron a las comunidades afectadas aun cuando las actividades escolares estaban suspendidas. “Tengo que agradecer a los docentes, supervisores y directores que estuvieron todos los días acompañando a la gente. En muchos lugares las escuelas se cerraron, pero se trasladó a las familias a otros establecimientos cercanos para albergarlas”, afirmó.

En relación con la situación de los edificios escolares, explicó que el Ministerio realizó evaluaciones permanentes debido a la evolución de las condiciones climáticas. “Todos los días hacemos un relevamiento porque esto cambia día a día. Tenemos identificadas las escuelas que alojan familias y también aquellas a las que no se puede acceder porque los caminos están intransitables”, indicó.

Sobre la planificación del inicio de clases, la titular de la cartera educativa informó que el Gobierno definió el listado de establecimientos habilitados para retomar la actividad. “Vamos a informar con precisión cuáles son las escuelas que abrirán el lunes. Tal vez serán menos las que no puedan hacerlo, porque en algunos casos hay que esperar que baje el agua para poder limpiar”, señaló.

Montaldo explicó además que el regreso a las actividades abarca a todos los niveles educativos. “Todos los niveles vuelven el lunes. Incluso el nivel superior tuvo que suspender exámenes por la situación climática, pero retomará sus actividades y reorganizaremos los calendarios”, sostuvo.

Finalmente, la ministra resaltó la solidaridad que se manifestó en la comunidad educativa durante los días de emergencia. “Si hay algo positivo en este momento difícil es ver la solidaridad de la gente y, en especial, de los docentes. El compromiso que tienen con los niños y las familias da esperanza y pone de relieve el valor de la educación en momentos complejos”, concluyó.

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