Detectan más de 20 toneladas de pescado sin documentación que acreditara su procedencia y con destino hacia Salvador Mazza

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías (DNCFEH) del Ministerio de Seguridad Nacional, con apoyo operativo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), detectaron e interdictaron una carga de 20.500 kilogramos de pescado trasladadas sin la documentación que acreditara su origen lo que significaba un riesgo para la salud de los consumidores.

En un control de rutina en el puesto de Senda Hachada, en el salteño Departamento General José de San Martín, agentes del SENASA y de Gendarmería Nacional Argentina detectaron el traslado de 1.000 cajas de 20 kilogramos de pescado cada una proveniente de la provincia de Entre Ríos, y con destino a la ciudad de Salvador Mazza, sin el rótulo - elemento fundamental para asegurar el origen y destino de los productos alimenticios -, ni el permiso de tránsito que debe acompañar la carga, así como inconsistencias en la documentación presentada.

La magnitud de la carga detectada y las inconsistencias verificadas durante la inspección permitieron identificar posibles maniobras vinculadas al transporte irregular de mercaderías y eventuales circuitos clandestinos de comercialización, generando alertas operativas y sanitarias sobre corredores estratégicos del norte argentino, donde el tránsito de productos alimenticios sin condiciones adecuadas de identificación y control documental compromete los mecanismos de inocuidad y seguridad alimentaria establecidos por la normativa vigente.

De tal manera, el personal del Centro Regional NOA Norte del SENASA y agentes de GNA interdictaron la mercadería, confeccionaron el Acta correspondiente y procedieron a su desnaturalización.

El puesto de control en Senda Hachada, ubicado en la localidad de Embarcación, se encuentra en la intersección de la Ruta Nacional N° 34 y la Ruta Nacional N° 81, un punto estratégico de seguridad y control fitozoosanitario situado en la Provincia y por donde circula un volumen significativo de transportes alimenticios y donde se inspeccionan vehículos que transportan tanto animales vivos, como alimentos de origen animal y vegetal.

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