El 30 % de los nuevos diagnósticos de VIH se dio en personas que nunca se habían testeado

El pasado 27 de junio se conmemoró el Día Nacional de la Prueba de VIH, una oportunidad para recordar que el acceso al diagnóstico es la principal herramienta para el cuidado de la salud sexual integral. Sin embargo, según datos que surgen de la organización AHF Argentina, en 2025 el 32 % de quienes se realizaron el test de VIH con ellos, lo hicieron por primera vez en su vida. Otro dato significativo que surge de su relevamiento es que 3 de cada 10 nuevos diagnósticos detectados en este periodo correspondieron a personas que nunca se habían realizado una prueba. En mujeres esta proporción alcanzó el 37 %, mientras que en hombres fue del 30 %.

Todavía existe una importante proporción de personas que nunca accedieron a una prueba de VIH: de acuerdo con los datos del Boletín Epidemiológico en Respuesta al VIH y las ITS en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud, se estima que 140.000 personas viven con VIH, pero un 13 % de ellas aún desconoce su diagnóstico.

Esta falta de información no solo retrasa el inicio del tratamiento, sino que contribuye a una problemática que surge de los datos oficiales: el 49 % de los nuevos diagnósticos de VIH en el país son tardíos. “Conocer el resultado permite acceder a un tratamiento que mejora la salud y también funciona como una herramienta de prevención: una persona con VIH que recibe tratamiento y alcanza una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual. Lo conocemos como Indetectable = Intransmisible (I=I), y demuestra que el diagnóstico temprano beneficia tanto a quien vive con VIH como a toda la comunidad”, señala Natalia Haag, Directora Nacional de Testeo y Prevención de AHF Argentina.

Además, el test de VIH es la puerta de entrada a conocer la situación con respecto a otras ITS como puede ser la Sífilis, una infección que está en aumento y que en 2025 alcanzó los 46.779 casos, lo que representa un aumento del 75,6% respecto a 2022. “Por esto, es necesario que las personas sexualmente activas, sin importar su género o edad, lo incorporen como un chequeo de rutina más", explica Haag.

Este 2026 se cumplen cuatro años de la sanción de la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis (2022), que contempla un abordaje integral de la salud y cambiando el enfoque y el paradigma hacia la prevención y promoción de la salud dentro del marco de los derechos humanos. Sin embargo, las cifras actuales demuestran que continúa la brecha entre este objetivo y lo que ocurre en la población.

Qué tener en cuenta antes de realizarse la prueba de VIH:

Solo requiere una gota de sangre y el resultado está en 20 minutos.

Es gratuito y no requiere orden médica ni estar en ayunas.

El resultado es confidencial y nadie puede obligarte a compartirlo.

Se puede realizar de forma autónoma a partir de los 13 años.

Existe un “período ventana” de un mes durante el cual los anticuerpos pueden no ser detectados. Si tuviste una práctica de riesgo y realizaste el test dentro de ese lapso, el resultado puede ser “no reactivo”; es recomendable repetir la prueba pasadas las 4 semanas.

Sea cual sea el resultado, siempre se debe usar correctamente el preservativo durante todo el acto sexual, incluso en los juegos previos.

Más sobre: Salud.



