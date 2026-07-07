Día Mundial del Cacao: Mitos y verdades sobre el chocolate y la salud

Cada 7 de Julio, el Día Mundial del Cacao hace crecer el interés por conocer mejor qué hay de cierto detrás de algunas creencias populares sobre el chocolate y la salud. Aunque suele asociarse al placer por su gran sabor, el cacao también viene siendo estudiado por su aporte de compuestos antioxidantes, fibra y minerales, que ayudan en distintos aspectos al bienestar de nuestro cuerpo.

Todo chocolate es bueno para la salud

Mito

Aunque el chocolate suele asociarse con beneficios para la salud, no todas las versiones ofrecen los mismos efectos. Esto se debe a que las propiedades más interesantes del cacao están relacionadas con los flavonoides, especialmente los flavanoles, sustancias con acción antioxidante y antiinflamatoria.

En general, cuanto mayor es el contenido de cacao, mayor suele ser la concentración de estos compuestos bioactivos. Por lo tanto, los chocolates con bajo porcentaje de cacao y grandes cantidades de azúcar y grasa (como el chocolate con leche y el chocolate blanco) suelen presentar menores concentraciones de estas sustancias. “Lo ideal es optar por versiones que contengan un 80% o más de cacao, pero aun así consumirlas con moderación”, explica Fabiana Cremer García, nutricionista y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife.

El cacao en polvo es una fuente de fibra

Verdad

Pocas personas lo saben, pero el cacao en polvo 100% es un alimento naturalmente rico en fibra. Dependiendo de la marca y del procesamiento, puede contener entre un 30% y un 35% de fibra, lo que equivale aproximadamente a 2 o 3 gramos en una sola cucharada.

“Una dieta rica en fibras ayuda a prolongar la sensación de saciedad, contribuye al buen funcionamiento intestinal y se asocia con un mejor control del peso corporal”, señala la nutricionista.

El cacao es bueno para el corazón y la circulación

Verdad

Las revisiones científicas muestran que los flavanoles del cacao pueden mejorar la función de los vasos sanguíneos y favorecer la circulación, como lo demuestra el metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition. El trabajo observó una mejora en la dilatación de los vasos sanguíneos tras el consumo de chocolate o cacao rico en flavanoles. Este mecanismo facilita la circulación de la sangre y se considera un importante indicador de la salud cardiovascular.

El cacao no aporta vitaminas ni minerales relevantes

Mito

Además de los compuestos antioxidantes, el cacao también aporta nutrientes importantes para el organismo. Entre ellos se encuentran vitaminas del complejo B, involucradas en el metabolismo energético, así como minerales como magnesio, hierro y potasio.

El magnesio participa en la función muscular y nerviosa, el hierro es esencial para la formación de las células sanguíneas y el potasio ayuda a mantener el equilibrio de la presión arterial.

Comer chocolate puede ayudar a mejorar el estado de ánimo

Verdad

El cacao contiene compuestos bioactivos que interactúan con el sistema nervioso central, como la teobromina, la feniletilamina y pequeñas cantidades de triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina.

Aunque su efecto no es comparable al de medicamentos o tratamientos para trastornos del estado de ánimo, algunas investigaciones sugieren una asociación entre el consumo de cacao rico en flavanoles y una mejor percepción de bienestar.

El cacao alimenta las bacterias beneficiosas del intestino

Verdad

Los estudios sugieren que muchos de los polifenoles del cacao llegan al intestino grueso, donde son metabolizados por la microbiota intestinal. Durante este proceso, pueden favorecer el crecimiento de bacterias consideradas beneficiosas, como las de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, además de contribuir a la reducción de algunas especies potencialmente perjudiciales.

Estos cambios pueden ayudar a promover una microbiota más equilibrada, aunque los mecanismos involucrados y sus efectos sobre la salud humana aún continúan siendo investigados.

El cacao contiene sustancias que ayudan a proteger las células

Verdad

El cacao se encuentra entre los alimentos más ricos en compuestos fenólicos. Sus principales antioxidantes son la epicatequina y la catequina. “Estas sustancias ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas que, cuando se producen en exceso, pueden contribuir al envejecimiento celular y a los procesos inflamatorios”, comenta la nutricionista.

Además, los flavanoles del cacao parecen favorecer el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos y participar en diversos procesos celulares. Por eso, su consumo ha sido ampliamente estudiado por su posible contribución a la salud cardiovascular, cerebral y metabólica.

El chocolate engorda

Mito

Ningún alimento por sí solo determina el aumento de peso. El aumento o la pérdida de peso dependen del balance energético global y de los hábitos alimentarios. Por tanto, el chocolate puede formar parte de una alimentación saludable cuando se consume en porciones adecuadas.

“ Aunque no existe una cantidad diaria oficial recomendada, una porción de entre 20 y 30 gramos de chocolate amargo con alto contenido de cacao puede ser una forma práctica de aprovechar sus compuestos bioactivos dentro de una alimentación equilibrada”, señala Fabiana Cremer.

Personas con diabetes no pueden comer chocolate

Mito

Según la experta, las personas con diabetes no necesariamente deben eliminar el chocolate de su alimentación. Lo importante es considerar la cantidad consumida, el contenido de azúcares añadidos y el contexto general de la alimentación.

Acerca de Herbalife Ltd.

Herbalife es una compañía global de nutrición y venta directa que opera bajo un modelo de marketing multinivel. Fundada en 1980 en Los Ángeles (EEUU), comercializa suplementos dietéticos, batidos sustitutivos de comidas y productos de cuidado personal orientados al control de peso y el bienestar.

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