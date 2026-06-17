Es oficial: nuevos profesionales de la salud podrán tramitar su matrícula nacional al mismo tiempo que reciben su título

Mediante la Resolución 674/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación creó el Sistema de Trámite Automático de los Profesionales de la Salud, una nueva modalidad optativa que permitirá a los egresados de carreras alcanzadas por la matrícula nacional obtener su licencia en simultáneo con el título de grado. La iniciativa forma parte del proceso de modernización administrativa impulsado por la cartera sanitaria para facilitar el acceso al ejercicio profesional y optimizar los procesos de matriculación.

La nueva modalidad coexistirá con el actual Sistema de Trámite Personal de los Profesionales de la Salud a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y estará disponible para los egresados de las instituciones universitarias que adhieran a esta modalidad. Estos profesionales podrán elegir entre ambos sistemas, ampliando así sus opciones para acceder a la matrícula nacional. Por el contrario, aquellos que ya cuenten con su título de grado o cuyos establecimientos educativos no se encuentren adheridos al nuevo sistema deberán continuar gestionando la matrícula mediante el procedimiento vigente hasta el momento.

Los egresados que opten por el nuevo mecanismo podrán solicitar la matrícula al momento de iniciar el trámite de expedición de su título de grado ante la institución educativa correspondiente. A partir de allí, se articularán los circuitos administrativos y tecnológicos necesarios entre las universidades, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud para validar la información y completar el proceso de registración profesional.

Para poder implementar este sistema, el Ministerio de Salud de la Nación firmó un convenio de colaboración con el Ministerio de Capital Humano, que establece mecanismos de intercambio de información para integrar la emisión del título universitario con el otorgamiento de la matrícula nacional. El objetivo es simplificar procedimientos, evitar gestiones duplicadas y reducir tiempos administrativos sin modificar las competencias registrales que continúan siendo responsabilidad exclusiva de la cartera sanitaria nacional.

Cabe destacar que la tramitación conjunta de la matrícula con el título de grado no implica una delegación de funciones ni exime del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente. La evaluación de la documentación presentada, la verificación de antecedentes y el otorgamiento de la matrícula seguirán siendo realizados por la autoridad sanitaria nacional.

La medida se suma a las demás iniciativas impulsadas por el Ministerio de Salud de la Nación para modernizar el sistema de matriculación profesional, entre ellas la implementación de la credencial digital única sin vencimiento y el reconocimiento de la matrícula nacional como requisito suficiente para el ejercicio profesional en organismos e instituciones del Estado Nacional. El objetivo es consolidar un sistema más ágil, eficiente y transparente que facilite la incorporación de nuevos profesionales al sistema de salud.

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