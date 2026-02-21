Subastarán vehículos oficiales del Poder Judicial de Salta

A partir del próximo lunes 23 a las 9 horas, se abrirá el proceso de puja para la subasta de cinco vehículos pertenecientes al Ministerio Público. El remate se llevará a cabo de manera íntegramente virtual mediante la plataforma de subastas electrónicas del Poder Judicial.

En esta primera etapa, se subastarán cinco vehículos: dos Chevrolet S10 (2012), un Toyota Etios (2015), un Citroën C3 (2017) y una Renault Kangoo (2011). Posteriormente, el proceso continuará con una segunda fase que incluirá la venta de otras cinco unidades oficiales.

Para consulta inmediata, el catálogo completo de bienes a subastar ya está disponible en el sitio oficial: https://subastas.justiciasalta.gov.ar

