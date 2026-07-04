Procuración y Diputados de Salta impulsan la modernización de la Ley de Secuestros para adecuarla al nuevo Código Procesal Penal

El Procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, se reunió días pasados, con diputados provinciales, con el objetivo de avanzar en el análisis de la modificación y actualización de la Ley de Secuestros optimizando el uso de los bienes incautados.

El intercambio permitió unificar las visiones del Poder Legislativo y de la Procuración, estableciendo una agenda de trabajo conjunto dentro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para lograr una ley operativa, ágil y equilibrada.

"Es altamente auspicioso que este tema se ponga en la agenda legislativa. Es un asunto muy sensible, en el que nosotros venimos trabajando hace varios meses", expresó el Procurador, quien detalló que la matriz de la actual ley de secuestros está pensada “en función de los sistemas viejos”, como el sistema inquisitivo o el acusatorio de primera generación, y “los avances en las reformas procesales que tuvimos requieren un acompañamiento”.

Del la reunión, desarrollada en la sede de la Procuración, tomaron parte los diputados provinciales Juan Pablo Cuéllar, Rodrigo García, Carlos Jorge, Héctor Vargas, Nicolás Taibo, Emanuel Ayón y Fabián Valenzuela, todos coautores del proyecto de modificación de la Ley de Secuestros, que ya tomó estado parlamentario.

En tanto, por el Ministerio Público Fiscal también participaron la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), Gabriela Buabse, y la coordinadora de Informática y Modernización de la Procuración, Patricia Aballay.

La intención es trabajar en una norma cuidadosa, que permita fortalecer las investigaciones, tener en cuenta los derechos de las personas y lograr un sano equilibrio entre los ciudadanos y la administración de justicia.

El Procurador sostuvo: “Nos ponemos a disposición con todas las áreas que desde el Ministerio Público vienen trabajando en esta iniciativa, para integrarnos y compatibilizar los textos, y en un tiempo muy próximo podamos tener una nueva ley de secuestros”.

A su turno, el diputado Cuéllar, que representa al departamento Anta e integra la Comisión de Justicia de la Cámara Baja provincial, explicó que el encuentro con el Procurador surgió tras la presentación de la iniciativa, que se fundamenta en la existencia de “una gran problemática, principalmente con los vehículos secuestrados, que están en depósitos o a la intemperie, en distintas comisarías”.

Por otro lado, señaló que “existe una necesidad de los poderes públicos de contar con algunas herramientas, siempre respaldando el derecho de propiedad y las garantías del proceso”, y apuntó que la reunión sirvió para “presentar el proyecto y conocer las opiniones de la Procuración”, al tiempo que destacó que la intención es que la ley contenga los criterios del Nuevo Código Procesal Penal y sirva para “agilizar los procesos”.

“La idea es que estos elementos, que muchas veces están secuestrados de manera inútil, puedan ser puestos a disposición de tareas investigativas o de agentes sanitarios”, ejemplificó el legislador, quien resaltó que lo que se busca es plasmar este trabajo conjunto en una ley que sea “realmente operativa” y constituya “una herramienta eficaz”.

Al finalizar, adelantó que, al tratarse de un tema que también estaba en la agenda de la Procuración, se los invitó «a participar del trabajo en la Comisión de Justicia, para consolidar una herramienta sólida para el trabajo de los fiscales, del Poder Judicial y una solución concreta para los vecinos».

MPF Salta

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