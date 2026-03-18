Según el INDEC el desempleo en el país alcanzó al 7,5%de los argentinos

En medio del parate económico y la pérdida de empresas, el desempleo se disparó del 6,4% al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, una suba de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, tocó su máximo nivel para un cierre de año desde 2020. Extrapolado al total de la población, la desocupación afectó a cerca de 1,7 millones de argentinos, lo que implica un incremento de 230.000 personas desempleadas frente a fines de 2024.

Si se toma el gobierno de Javier Milei de punta a punta, el desempleo pasó del 5,7% al 7,5%, un avance de 1,8 p.p. Pese a que este no es el peor dato de la administración libertaria -entre enero y marzo de ese mismo año el indicador alcanzó el 7,9%-, sí es el más alto para un cuarto trimestre del año. Vale aclarar que esta distinción se hace por la estacionalidad de los datos.

Por su parte, la tasa de actividad (TA), que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población, pasó del 45,7% al 48,6%; mientras que la tasa de empleo (TE), que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45%, marcando una caída de 0,7 p.p. frente al último trimestre de 2024.

En ese sentido, el economista de Equilibra, Lorenzo Sigau Gravina, señaló en diálogo con Ámbito que "se perdió ocupación frente al cuarto trimestre de 2024, algo que antes no ocurría. Esto indica que ya no son solo puestos asalariados formales los que se estarían perdiendo".

Crecimiento del trabajo informal

En los números finos, se observa una suba de la informalidad en torno a 1 p.p. (42% en el cuarto trimestre 2024 vs. 43% en el cuarto trimestre de 2025), mientras que la formalidad del empleo pasó del 57,8% al 56,9% (-0,9 p.p.). A su vez, el sociólogo Daniel Schteingart agregó que la tasa de empleo no registrado era de 41,4% al cierre de 2023.

En tanto, la subocupación se mantuvo en el 11,3%, mientras que la sobreocupación se posicionó en 29,2%.

Al desagregar por regiones, el economista de CP-Consultores Federico Pastrana resaltó que "si bien el aumento del desempleo es generalizado, la región donde más creció el desempleo fue en GBA: pasó del 7,2% al 8,6% (+1,4 p.p.), mientras que si se toman solo los partidos del GBA (excluido CABA) la tasa aumenta al 9,5%".

A su vez, Pastrana añadió que "el costo del ajuste lo pagaron los jóvenes", ya que la desocupación juvenil, entre 14 y 29 años, aumentó: en varones pasó del 12,5% al 16,2% (+3,7 p.p.) y en mujeres escaló del 13,8% al 16,8% (+3%).

"Los refugios frente al desempleo se empiezan a agotar. La menor cantidad de puestos registrados privados impactó de lleno en el desempleo. Hubo muy poca creación de puestos por cuenta propia y no registrados. Esto llevó a un aumento en la informalidad", analizó el economista de CP-Consultores.

Esta precaria situación en la creación de puestos de trabajo se suma a la crítica situación de los salarios reales, que se encuentran en un mínimo histórico: los registrados -entre públicos y privados- cayeron en 2025 un 2,1% real, mientras que desde noviembre 2023 acumulan una pérdida de 7,1% del poder adquisitivo, cálculo en base a datos de INDEC. Aunque desagregando los sectores, el público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.

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*con información de: Ámbito

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