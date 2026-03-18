Avanzan las gestiones para que la UNSa tenga una sede en el departamento Los Andes

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) suma un nuevo paso histórico en su proceso de expansión territorial. La Legislatura provincial aprobó de manera definitiva la ley que autoriza la cesión de un terreno en el departamento Los Andes, destinado a la construcción de infraestructura propia para el desarrollo de actividades académicas.

La iniciativa, impulsada por el senador Leopoldo Salva y acompañada por la gestión del rector Miguel Nina y la vicerrectora María Rita Martearena, permitirá consolidar la presencia de la UNSa en la región de la Puna y mejorar de manera sustancial las condiciones de acceso a la educación superior.

De acuerdo al proyecto aprobado —Expediente N° 90-33.706/25— se autoriza el comodato por el término de veinte años de los inmuebles identificados con las Matrículas N° 795 y 800 del departamento Los Andes, a favor de la Universidad Nacional de Salta, con el cargo de ser destinados exclusivamente al funcionamiento de su sede.

Este avance resulta clave para el fortalecimiento de propuestas académicas estratégicas como la Tecnicatura Universitaria Industrial Electromecánica (TUIEM), una carrera de la Facultad de Ingeniería pensada para dar respuesta a las necesidades productivas y sociales de la región andina, y garantizar el acceso a formación técnica superior en localidades como San Antonio de los Cobres.

Actualmente, el desarrollo de esta carrera se ve limitado por múltiples dificultades estructurales: la falta de aulas propias, la inexistencia de espacios para prácticas, problemas de conectividad, y las complejidades logísticas para el traslado de docentes, que en muchos casos deben destinar más tiempo al viaje que al dictado de clases . A esto se suma la ausencia de financiamiento específico y la dependencia de espacios prestados, lo que condiciona la continuidad y crecimiento de la propuesta académica.

En este contexto, contar con un espacio propio permitirá no solo garantizar el dictado regular de clases, sino también proyectar la creación de aulas, laboratorios y áreas administrativas, mejorando las condiciones de enseñanza, aprendizaje y permanencia estudiantil.

La consolidación de una sede universitaria en Los Andes representa además una herramienta clave para evitar la migración de jóvenes hacia otros centros urbanos, promover el arraigo y acompañar el desarrollo productivo de la región.

Desde la Universidad destacaron el trabajo articulado con representantes legislativos y actores locales, subrayando que esta decisión constituye un paso fundamental para ampliar derechos y oportunidades en el interior de la provincia.

Si bien resta la promulgación por parte del Poder Ejecutivo para su entrada en vigencia, la sanción legislativa ya representa una noticia profundamente celebrada por la comunidad universitaria, al dar respuesta a una demanda histórica de la región y abrir una nueva etapa para la educación pública en la Puna salteña.

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