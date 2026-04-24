Pagos de la ANSES para hoy viernes

24/04/2026

Hoy viernes 24 de abril inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. En tanto, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • Titulares con documentos terminados en 0 y 1.

Prestación por Desempleo

  • Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Más sobre: Actualidad.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir