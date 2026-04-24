Pagos de la ANSES para hoy viernes

Hoy viernes 24 de abril inician los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento. En tanto, continúa el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos terminados en 0 y 1.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos finalizados en 4 y 5.

Más sobre: Actualidad.



