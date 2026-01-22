Secuestran más de una tonelada de hojas de coca y paquetes de cigarrillos

El primer procedimiento ocurrió en la provincia de Salta, sobre la Ruta Nacional N° 50, en horas de la madrugada de ayer por efectivos de gendarmería del Escuadrón 20 “Orán”.

A lo largo de la zona montuosa, en medio de la oscuridad, los gendarmes efectuaban patrullajes y divisaron que un grupo de personas transportaban bultos sobre sus espaldas, por lo que procedieron a dar la voz de alto en nombre de la Institución.

Seguidamente, los involucrados al percatarse de la presencia de los uniformados, arrojaron la carga e iniciaron una fuga entre la vegetación del lugar.

Al encontrarse en un lugar hostil y sin señal, los funcionarios trasladaron el operativo hacia la Subunidad, para una inspección más exhaustiva y realizaron la apertura de 40 bultos de grandes dimensiones, que contenían hojas de coca y atados de cigarrillos.

Los funcionarios contabilizaron un total de 880 kilos de hojas de coca en estado natural y 17.350 paquetes de cigarrillos extranjeros.

En otro procedimiento realizado en la madrugada de ayer, el personal de la Sección “Tres Cruces” del Escuadrón 21 “La Quiaca” (Jujuy) inspeccionó un ómnibus y efectuó el registro del rodado.

Del resultado de la inspección ocular, los funcionarios divisaron irregularidades en los tornillos de una tapa, situada en el sector del piso del ómnibus y percibieron un fuerte olor a hojas de coca, por lo que los gendarmes solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy para una requisa más exhaustiva.

Ante estos acontecimientos, y al estar frente a un posible hecho ilícito, los efectivos usaron, un perro antinarcóticos como también herramientas para retirar los tornillos que ajustaban la tapa y detectaron un compartimiento donde se escondían diversos paquetes con el vegetal.

El procedimiento culminó con la incautación de 200 kilos de hojas de coca en estado natural como así también dos personas quedaron supeditados a la causa.

GNA

