Fuerte deterioro del empleo formal: desplome de trabajadores registrados y empleadores en los primeros 26 meses de gestión nacional

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe con el propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 26 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y enero de 2026.

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

Principales conclusiones:

Entre noviembre de 2023 y enero de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 24.180 casos (más de 30 por día).

En términos absolutos, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector más afectado, con una pérdida de 5.899 empleadores.

En término relativos, el sector más afectado también es la “Servicios de transporte y almacenamiento”, que ha registrado una pérdida del 14,9% en el total de empleadores.

En el mismo período, se perdieron 290.123 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3%), casi 366 puestos por día.

El sector “Administración Pública” es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 86.108 trabajadores.

En términos relativos, el sector más afectado es la construcción (-17,8%).

En el sector de trabajadores en casas particulares (empleadas domésticas) se perdieron 27.056 puestos de trabajo registrados, casi 36 casos por día.

Si se analiza la reducción de casos de empleadores, se observa que los principales afectados, en estos primeros 26 meses de la gestión de Milei, son las empresas de hasta 500 trabajadores/as: 99,74% del total de los casos (24.117 empresas menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores/as explican sólo el 0,26% (63 casos).

Al analizar el tamaño de empresa se observa que la expulsión de trabajadores es más mayor en las empresas de mayor porte: 64,38% de la pérdida de empleo (-186.771 trabajadores) se focalizó en empresas de más de 500 trabajadores. En cambio, la reducción de personal por parte de las empresas con menos de 500 trabajadores/as fue menor: 103.352 casos, explicando el 35,62% del total. En términos absolutos, mientras que las empresas de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 4.782.973 a 4.596.202, las empresas de hasta 500 disminuyeron su dotación de 5.074.200 a 4.970.848.

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