Infraestructura vial a la deriva: rutas rotas, economía frenada, el costo oculto del ajuste

Trabajadores de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) publicaron un informe que advierte sobre la riesgosa actualidad de las rutas argentinas.

El informe técnico de FEPEVINA analiza en profundidad el proceso de desmantelamiento de la infraestructura vial nacional y sus consecuencias directas sobre la seguridad, la producción y la vida cotidiana de la población.

El documento expone, con datos y fundamentos técnicos, el abandono del mantenimiento de las rutas, la subejecución presupuestaria, el vaciamiento de Vialidad Nacional y el impacto concreto que estas políticas generan en el aumento de siniestros viales, los costos logísticos y el deterioro del sistema productivo.

El informe permite comprender la gravedad de la situación, las responsabilidades políticas involucradas y la urgencia de declarar una emergencia vial que priorice la vida, el trabajo y el desarrollo del país.

Informe completo:

Más sobre: Actualidad.



