Santiago del Estero: victoria aplastante del Frente Cívico, ganó en toda la provincia y superó con amplitud a La Libertad Avanza

El Frente Cívico por Santiago, la coalición oficialista liderada por el senador nacional Gerardo Zamora, logró una victoria aplastante en las elecciones municipales celebradas ayer 2 de agosto. El espacio ratificó su hegemonía absoluta al imponerse en los 26 departamentos de la provincia y obtener el 66% de los votos totales.

El Frente Cívico por Santiago obtuvo el 66% de los sufragios, ganando la conducción de todos los municipios en disputa. La Libertad Avanza (LLA) con el 8%, se consolidó como la segunda fuerza a nivel provincial. Despierta Santiago (alianza del PRO) con el 7%, se ubicó en el tercer lugar. Otras fuerzas políticas, sumaron en conjunto el 19% restante.

Una de las victorias más importantes se plasmó con un triunfo en La Banda, donde el candidato oficialista Llamil Abdala fue elegido intendente con un contundente - 51,55%, quién logró imponerse a Pablo Mirolo (Frente Renovador y Progresista) - 12,60%, que logró arrebatarle este municipio clave de la oposición después de 25 años. Mientras que La Libertad Avanza quedó relegada al sexto lugar.

En tanto que en la Capital, el oficialismo retuvo la intendencia de la ciudad de Santiago del Estero de la mano de Mario Benavente. En este distrito, La Libertad Avanza con la candidata Beatriz Yunes logró el segundo lugar.

Cerca de 600.000 ciudadanos estuvieron habilitados para votar en 25 de los 28 municipios de la provincia para renovar intendentes y concejales. Las localidades de Clodomira, Villa Atamisqui y Los Telares no participaron por contar con un cronograma electoral diferente.

El Gobernador Elías Suárez felicitó a los intendentes electos y destacó el respaldo al proyecto de unidad

Tras conocerse los resultados de las elecciones municipales 2026, el gobernador Elías Suárez felicitó a los intendentes y concejales electos que recibieron el respaldo de la voluntad popular y agradeció a los santiagueños por su participación en una nueva jornada democrática.

El mandatario provincial destacó que el resultado de los comicios representa “un renovado compromiso con una forma de gestión basada en la responsabilidad, el equilibrio fiscal, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de los servicios indelegables del Estado y el desarrollo productivo de nuestra provincia”.

Asimismo, expresó sus felicitaciones a quienes fueron elegidos por el voto de los vecinos para conducir los destinos de sus comunidades y remarcó la responsabilidad que implica la confianza depositada por la ciudadanía.

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