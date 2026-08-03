Quintela advirtió que un gobierno peronista revisará las medidas de Milei: "Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar"

En medio del debate por la Ley de Tierras, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aseguró que un eventual gobierno peronista revisará las políticas de Javier Milei y afirmó que "lo que sea necesario nacionalizar" y "expropiar" será recuperado.

En diálogo con radio El Destape 1070 (Buenos Aires), el mandatario riojano también advirtió a los inversores que "no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado y que empiecen a querer invertir apropiándose de cosas que no les corresponde", esto, en medio del debate por la Ley de Tierras que atraviesa al Congreso y reivindicó el rol del peronismo en la defensa de los recursos estratégicos.

Ante la pregunta de la periodista , ¿Y qué opinas de los gobernadores peronistas que han venido acompañando las leyes de Javier Miley? , el caso de la extranjerización de las tierras, hay otras iniciativas como el caso de la provincia de Salta, la provincia de Tucumán, teniendo en cuenta las consecuencias que tuvo para la provincia de La Rioja, no acompañar muchas de las leyes de Miley.

"Bueno, ellos conocen cuál es mi pensamiento. Yo se lo dije a ellos, pareciera que están actuando de una forma absolutamente incorrecta y que van en contra intereses de su provincia y de sus ciudadanos. No obstante eso, no hay provincia que se salve en un país que no se salve, no hay provincia que crezca en un país que está decreciendo notablemente. Además, este gobierno vino a destruir no solamente el país, sino vino a destruir la sociedad argentina en su conjunto. No hay un sector de la sociedad, salvo un grupo privilegiado que todos conocemos que esté que esté pasando por un buen momento que tenga expectativa positiva. Por otro lado, no hay forma de hacer entender que no hay obras públicas, que los servicios públicos están totalmente deteriorados."

En paralelo, Quintela destacó el encuentro de dirigentes peronistas realizado en La Rioja durante el fin de semana, donde buscó fortalecer la unidad del espacio de cara a 2027. El mandatario también cuestionó la política económica del Gobierno nacional y renovó el reclamo de las provincias por los fondos que, según afirmó, la Nación les adeuda.

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