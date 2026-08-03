El Gobierno abonará un bono de $50.000 a militares y fuerzas federales
03/08/2026
El Gobierno nacional oficializó este lunes el otorgamiento de un bono extraordinario de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue dispuesta mediante los Decretos 695/2026 y 696/2026, publicados hoy en el Boletín Oficial.
La suma será abonada por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto y tendrá carácter remunerativo y no bonificable, por lo que será tenida en cuenta para los aportes y contribuciones previsionales, aunque no servirá de base para calcular adicionales o suplementos salariales.
El Decreto 695/2026, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, alcanza a:
- Personal militar en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina
- Personal de la Policía de Establecimientos Navales
- Personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el Decreto 696/2026, correspondiente al Ministerio de Seguridad Nacional, extiende el beneficio a:
- Personal en actividad y a los alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina
- Personal de la Prefectura Naval Argentina
- Personal de la Policía Federal Argentina
- Personal Policía de Seguridad Aeroportuaria incluido los alumnos
- Personal del Servicio Penitenciario Federal incluido los alumnos
- Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
*con información de Ámbito
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