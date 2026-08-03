El Gobierno abonará un bono de $50.000 a militares y fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó este lunes el otorgamiento de un bono extraordinario de $50.000 para el personal en actividad de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue dispuesta mediante los Decretos 695/2026 y 696/2026, publicados hoy en el Boletín Oficial.

La suma será abonada por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto y tendrá carácter remunerativo y no bonificable, por lo que será tenida en cuenta para los aportes y contribuciones previsionales, aunque no servirá de base para calcular adicionales o suplementos salariales.

El Decreto 695/2026, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, alcanza a:

Personal militar en actividad del Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina

Personal de la Policía de Establecimientos Navales

Personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, el Decreto 696/2026, correspondiente al Ministerio de Seguridad Nacional, extiende el beneficio a:

Personal en actividad y a los alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina

Personal de la Prefectura Naval Argentina

Personal de la Policía Federal Argentina

Personal Policía de Seguridad Aeroportuaria incluido los alumnos

Personal del Servicio Penitenciario Federal incluido los alumnos

Personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

*con información de Ámbito

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