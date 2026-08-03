Fin de semana: más de mil conductores infraccionados por incumplir normas de tránsito

Durante el fin de semana, la Policía de Salta llevó adelante, controles preventivos en rutas, avenidas y diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Los funcionarios fiscalizaron más de 11.436 vehículos, labrando más de 1.000 infracciones por incumplimientos a las normativas viales vigentes. Asimismo realizaron 1.178 test de alcoholemia, de los cuales 74 conductores dieron resultado positivo, tras lo cual fueron sancionados conforme a la legislación vigente.

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