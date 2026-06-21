El consumo no repunta: ventas por el Día del Padre retroceden pese a promociones en ocho de cada diez comercios

La celebración del Día del Padre arrojó un saldo marcadamente heterogéneo, dejando un balance comercial que, en líneas generales, acusó el impacto del enfriamiento del consumo. Para reactivar el movimiento en los comercios, las principales apuestas pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado. De todos modos, la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores.

En este escenario, el ticket promedio se ubicó en $ 78.986. Este valor estuvo en línea con el comportamiento observado en el agregado, donde las operaciones se concentraron mayormente en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta, lo que evidencia la prioridad de los clientes por resguardar el presupuesto del hogar.

Por cuarto año consecutivo, la evolución de las ventas minoristas por el Día del Padre se mantuvo en terreno negativo, evidenciando un letargo persistente en el consumo asociado a esta festividad. La contracción del 0,3% registrada en esta oportunidad se añade a las caídas previas del 1,7% en 2025 y del 10,2% en 2024, ratificando una racha marcadamente compleja para el sector comercial en una de las fechas más importantes de su calendario.

Al analizar el termómetro entre los comerciantes, el 38,1% de los consultados coincidió en que la festividad tuvo un alcance moderado sobre los mostradores. Asimismo, un 36,5% evaluó que la fecha aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para modificar el escenario de fondo. En los extremos, apenas un 7,4% consideró que la jornada fue un factor determinante para traccionar la actividad, mientras que el 18% restante sentenció que la celebración no generó ningún tipo de estímulo en su facturación.

Resultado sectorial

Repitiendo el patrón observado en 2025, cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar la fecha en terreno positivo. Esta reactivación estuvo liderada por los rubros de Librería e Indumentaria, los cuales anotaron un avance del 2,1% en la comparación interanual, seguidos con incrementos más sutiles por Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%) y Calzado y marroquinería (0,4%).

En la vereda de enfrente, la contracción más severa se concentró en el segmento de Equipos periféricos, accesorios y celulares, que acusó un desplome del 6,1%; secundado por Cosméticos y perfumería, con un retroceso del 3,8%.

Estas cifras se desprenden del monitoreo nacional realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entre las jornadas del viernes 19 y el sábado 20 de junio, relevando un total de 189 establecimientos comerciales en todo el país.

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