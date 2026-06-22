Pagos de la ANSES del lunes 22
22/06/2026
Hoy lunes 22 de junio finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas (con el medio aguinaldo), Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 9.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos concluidos en 7.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas