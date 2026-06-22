Pagos de la ANSES del lunes 22

Hoy lunes 22 de junio finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas (con el medio aguinaldo), Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, y continúan los de la Asignación por Embarazo. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,58 por ciento. Asimismo, sigue el cronograma de la Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber más el medio aguinaldo y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 9.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos concluidos en 7.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.

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