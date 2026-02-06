Salta: ocho años de prisión para un guardia de seguridad de un boliche de La Balcarce

El juez Martín Fernando Pérez condenó a ocho años de prisión efectiva a un sujeto (34) por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad, en concurso real. El acusado era guardia de seguridad en un boliche de la calle Balcarce en la capital salteña y fue denunciado por un hecho ocurrido en ese local bailable, en septiembre de 2024.

La víctima, una joven estudiante universitaria, denunció haber sido agredida sexualmente por el imputado, la madrugada del 7 de septiembre de 2024. Esa noche había decidido ir a bailar con dos amigas y salieron rumbo al boliche pasada la medianoche. Al llegar a la Balcarce, hicieron tiempo en una esquina porque era temprano y se les sumó un amigo más. Ingresaron alrededor de las 1.30 hs

La damnificada relató que, en un momento, se dirigió sola al baño para arreglarse el cabello. Había una chica lavándose las manos y, cuando se retiró, ella quedó sola en los sanitarios. En ese momento entró el acusado, que se desempeñaba como personal de seguridad en el local. La tomó fuertemente del brazo, la hizo entrar en uno de los cubículos, trabó la puerta y la accedió carnalmente.

La víctima relató que quedó en shock, que no pudo reaccionar ni gritar. Cuando salió del baño buscó a sus amigas y se fueron del boliche. Les contó lo sucedido y una de ellas llamó al Sistema de Emergencia 911.

En el fallo, el juez dispuso la extracción de muestras genéticas del imputado, para su inscripción en el banco de datos correspondiente. Además, dejó sin efecto la prisión domiciliaria que venía cumpliendo y dispuso su inmediato alojamiento en la Alcaidía, desde donde será trasladado a la Unidad Carcelaria 1.

