Encuentran equipamiento neonatal del Hospital Público Materno Infantil de Salta en una clínica privada

Por requerimiento de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, esta mañana personal de la Unidad de Investigación UDEC realizó un registro en la empresa NEOFENIX S.R.L. y en los servicios de Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología que la firma presta dentro de la Clínica del Centro – Red IMAC.

Durante la medida se constató la presencia de seis equipos de uso clínico para pacientes neonatales, propiedad del Hospital Público Materno Infantil (HPMI), que se encontraban instalados y en funcionamiento, brindando soporte vital a lactantes internados.

Ante esa situación, y a fin de no interrumpir tratamientos ni poner en riesgo la vida o la salud de los pacientes, la fiscal Salinas Odorisio se comunicó de inmediato con la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, y de manera conjunta se dispuso no proceder al secuestro de los equipos, ordenándose en cambio su relevamiento, identificación y la designación de un depositario judicial, con las responsabilidades legales correspondientes, cargo que recayó en el encargado administrativo del establecimiento.

La intervención de la UDEC se inició a partir de la denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, por la presunta sustracción de equipos médicos de propiedad del nosocomio, así como de otros dispositivos que habían sido entregados bajo la figura de comodato.

En el marco de la investigación, se determinó que un médico de planta del Hospital Público Materno Infantil, que se desempeña en el área de Gestión de Neonatología, es socio fundador de la sociedad NEOFENIX S.R.L., cuyo objeto social incluye la realización de prácticas de neonatología y pediatría, y que desarrolla sus actividades en la clínica privada ubicada en calle Alvarado 858 de la capital salteña.

MPF Salta

