Salta: los comercios deben entregar dos cascos reglamentarios al momento de vender una motocicleta
20/04/2026
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Salta, informó que al momento de adquirir una motocicleta en la provincia, el comercio vendedor debe entregar dos cascos reglamentarios, uno para el conductor y otro para el acompañante, incluidos dentro de la operación de venta.
Esta obligación se encuentra establecida en la Ley Provincial N° 7685, y constituye un derecho del consumidor que muchas veces es desconocido. Los cascos no representan un costo adicional, ni pueden ofrecerse como un accesorio opcional; forman parte de la compra.
La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, expresó: “Es fundamental que los consumidores conozcan sus derechos. En este caso, además de garantizar una venta en condiciones justas, se trata de una medida que también prioriza la seguridad y el cuidado de la vida”.
Canales de denuncia
Los consumidores que detecten incumplimientos en algún local comercial pueden realizar la denuncia desde su celular ingresando a la plataforma oficial: https://consumidorsalta.gob.ar/ haciendo clic en la opción “Reportes”.
También pueden acercarse de manera presencial a la oficina de la Subsecretaría, ubicada en España 1350, Salta Capital, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas.
*imagen ilustrativa
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