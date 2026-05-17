RIGI: estimación del costo fiscal anual del mayor régimen de incentivos para inversiones de más de USD 200 millones

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró una estimación de costo fiscal anual sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que representa el compromiso fiscal de mayor magnitud adoptado por el Estado argentino en materia de promoción de inversiones en las últimas décadas.

Los principales hallazgos de este análisis son:

El costo fiscal anual estimado en régimen de plena producción es de aproximadamente USD 1.069 millones (escenario base), con un rango de USD 786 a USD 1.395 millones según el nivel de exportaciones alcanzado.

El componente más significativo es el diferencial de alícuota de Ganancias (10 puntos porcentuales, de 35% a 25%), que genera una renuncia recaudatoria de USD 545 millones anuales en el escenario base, concentrada en proyectos de alta rentabilidad como el GNL de Southern Energy y Los Azules.

Las retenciones de exportación resignadas representan USD 107 millones anuales, afectando principalmente al litio (Rincón de Litio y Hombre Muerto Oeste, con alícuota del 4,5%) y la plata (Diablillos y Gualcamayo). Para petróleo, gas y oro, la alícuota ya era 0% antes del RIGI.

En la fase de construcción (2025–2028), el costo fiscal actual —concentrado en aranceles e IVA pre-operativo— se estima en USD 430 millones anuales (escenario base). Este es el impacto visible hoy en las cuentas públicas.

YPF ocupa un lugar claramente dominante dentro de los proyectos aprobados en el marco del RIGI. La compañía tiene participación directa o un rol protagónico en iniciativas que concentran el 68,5% del monto total comprometido hasta el momento, equivalente a USD 18.267 millones sobre un total de USD 26.679 millones de inversiones aprobadas.

Una parte sustancial de las inversiones aprobadas bajo el RIGI no surgieron a partir de la creación del régimen. Al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados públicamente, contaban con estudios avanzados, inversiones ejecutadas o definiciones estratégicas previas a la sanción de la ley. Esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente inversiones nuevas, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos.

El "SuperRIGI" profundiza los beneficios fiscales otorgados a los grandes proyectos de inversión y amplía el costo fiscal del régimen. La reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% al 15% implica una mayor renuncia recaudatoria sobre el tributo de mayor peso dentro del costo fiscal total del RIGI.

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